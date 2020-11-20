美疫情復燃 摩根大通估經濟再陷負成長

摩根大通預期，明年首季美國國內生產毛額（GDP）將負成長1%。圖為行人走在美國紐約時報廣場。新華社

美國 2019冠狀病毒疾病疫情 復燃，危及景氣復甦。摩根大通預期，明年首季美國國內生產毛額（GDP）將負成長1%，成為率先預警經濟再陷萎縮的華爾街大型銀行。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊，美國第2季GDP折合年率萎縮31.4%，創1947年數據彙編以來最糟紀錄。隨著商家恢復營業、民眾增加消費，第3季GDP折合年率擴張33.1%，刷新紀錄，但近期疫情回溫削弱復甦動能。

摩根大通（JPMorgan）經濟學家在今天公布的報告中寫道：「這個冬季將很嚴峻，我們認為明年首季經濟將再度萎縮。」

根據最新預測，美國第4季GDP折合年率擴張2.8%，明年首季從原先預期成長約1.5%下修為萎縮1%。隨著2019冠狀病毒疾病疫苗日漸普及，美國明年第2、3季GDP折合年率預估分別成長4.5%、6.5%。

摩根大通經濟學家表示，今明兩年2019冠狀病毒疾病疫情都將左右經濟前景。

11月以來全美疫情持續惡化，單日新增確診病例直逼19萬例，超過8萬人染疫住院，雙雙創歷史新高。加州宣布多數地區實施宵禁，紐約市公立學校再度關閉，美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週敦促民眾感恩節假期不要遠行。

美國夏季雖然也面臨嚴重疫情，但當時經濟受益於商家陸續恢復營業，順利走出春季疫情嚴重時期低谷。報告指出，如今經濟失去夏季順風，反而面臨防疫限制增加的逆風；從感恩節到跨年的傳統佳節，民眾聚會增加恐帶來更多病例。

除疫情不樂觀外，美國經濟復甦另一潛在阻礙是政權交替期間政策支持減弱。

美國財政部 長米努勤（Steven Mnuchin）昨天宣布多項緊急貸款機制年底到期後不延長，要求執行計畫的聯邦準備理事會（Fed）歸還未使用的國會授權資金，聯準會以經濟仍脆弱為由聲明反駁財政部決定。財政與貨幣政策主管機關公開不和，美國史上極為罕見。