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新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

縱有疫苗 醫保股短線看空

記者張大仁／綜合報導

本周多項利多疫苗新聞並未提振醫療保健產業。涵蓋嬌生和聯合健康(UnitedHealth)的XLV醫療保健ETF下跌3%。相較之下，史坦普500指數大致持平。

Newton Advisors創始人紐頓(Mark Newton)說，由走勢圖可以看出該產業的表現不佳。不含輝瑞和默克等大型醫療個股的RYH同權醫療保健ETF顯示出減弱跡象。

他指出，「這代表了該類股正開始出現反轉。其走勢圖實際上已顯示相對於史指已開始下跌，這是應注意的第一件事：從相對角度來看，醫療保健產業事實上已經開始下跌，並且其實從11月初就開始潰了。」

再就XLV ETF的走勢圖來看，它已反彈至關鍵阻力位，並陷入停滯。紐頓說，NYSE製藥指數也凸顯出近期的疲軟，「這些因素結合讓我認為，短期內該產業可能會再承受進一步壓力。」「短期內醫療保健的領先表現可能將不得不退讓出來，直到明年某個時機才可能再次回升。」

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，至少從長期來看，醫保產業的基本面看來較有希望，「從整體角度來看，市場正出現從成長型輪轉到價值型的巨大轉變。而且從宏觀角度來看，醫保類股更是特別值得關注，因為人口老化正在加速。」

他強調，這些股票具有良好的價值和不錯的股利，「擁有高股息殖利率的低本益比個股基本上是人們投資的準則，而不是只擁有幾無殖利率的國債，而且許多固定收益產品的殖利率都非常低。」

XLV ETF的本益比近17倍，低於史指的22倍；其平均殖利率為1.5%。

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