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克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

短期內，美國展望烏雲密布。新冠肺炎確診人數暴增，現任總統川普在人民受苦時只知推文否認敗選，甚至拒絕交接、與總統當選人白登分享疫情資訊。更多人將因此染疫病故，經濟也將承受打擊。初步指標顯示就業成長已減緩，若消費者又撙節支出，可能再掀一波失業潮。

但2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文表示，疫苗問世將使情況改觀。目前不知哪一種候選疫苗終將勝出，也不知何時能普遍配發給大眾施打，但他預期到明年某時，疫情可望受到控制，屆時經濟可望強勁反彈。

克魯曼承認，這種看法並非當前的共識。大多數經濟預測師相當悲觀，預料美國經濟需費時多年，才會重返近似充分就業的水準。他們對疫情留下勞工失業、企業歇業的長期「傷疤」憂心忡忡。

上述悲觀預測有可能是對的，但克魯曼認為，許多分析師或許太拘泥於從2008年金融海嘯記取的教訓—— 就業低迷延續多年，經濟景氣從衰退深淵「V型復甦」的期待落空。

克魯曼當年即認為，金融海嘯後的經濟沉淪是不同類型的衰退，所以經濟復甦需漫長的時間。但現在，同樣的邏輯指向疫後復甦步調將會快很多——前提是疫情必須控制住。

2008年海嘯來襲後，是什麼阻力導致復甦牛步化？克魯曼指出，最明顯的原因，是房市泡沫爆裂使眾多家庭債台高築，資產負債表破大洞需時多年修補。

然而，這一回，在抗疫封鎖觸動經濟衰退之前，美國家庭債務已大減，淨值暫時受挫但迅速復原。而且，或許有大量積壓已久的需求蓄勢待發：有幸保住飯碗的美國人在隔離避疫期間努力儲蓄，累積了龐大的流動性資產。

基於這些觀察，克魯曼預期，一旦疫情平息，民眾安心外出消費，消費者支出將大爆發，一如1982年聯準會（Fed）調降利率後激勵支出暴增的情況。這意味明年上台執政的白登，任內勢必迎來一波「美國迎春曉」式的經濟復甦。

克魯曼呼籲白登善加利用疫後這波經濟繁榮，切勿沾沾自喜，而是應把握這個時機推動前瞻政策，確保短期榮景能延續為長期繁榮。有歷史可作借鏡：1982至1984年美國經濟雖迅速復甦，但在時任總統雷根1989年卸任時，一般美國勞工的所得，經通膨調整後，仍低於1979年的水準。

鑑於此，疫後美國經濟展望雖可樂觀期待，但克魯曼大聲疾呼，屆時更應把握機會大舉投資翻新美國破舊不堪的基礎設施、改善美國家庭（尤其是兒童）的生活條件；最重要的是，採取行動避免氣候變遷釀成大災難。

克魯曼的結論是，儘管美國短期烏雲罩頂，白登政府若能以劍及履及的抗疫政策執行力，把美國從疫情深淵拯救出來，讓經濟步上復甦軌道，民主黨在2022年期中選舉可望獲選民肯定。他們應把握這個政治機會有一番大作為，不是只為自己著想，而是為美國和世界長遠的未來。

美國 克魯曼 疫情

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