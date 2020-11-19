737 Max復飛 波音長線看好

即使美國聯邦航空局(FAA)宣布波音737 Max飛機可再次安全飛行後，波音股價 仍陷入掙扎，18日一度上漲5%，但由於大盤拋售拖累主要股指，扭轉走勢，收盤下跌逾3%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，這可能不是「見新聞就賣」的現象。他認為「這是在大漲行情之後正常而健康的反應」。

馬利引用該股走勢圖指出，波音股價光是本月就上漲近41%，較3月的低點高出114%，波音股價「只是在克服這種超買狀態」。

他預計該股將花一周左右時間消化這些漲幅，並在消化利多消息後創出波段新低。波音18日收於203.30元，19日升1.7%至205.67元

馬利說，「如果它能實質上漲並突破6月高點，即230至230.50元水平，就可對股票 構成真正的利多。」「短期而言需要一些喘息空間。沒關係，這是正常且健康的。從長遠來看，這支股票看來不錯。」

Tocqueville Asset Management財富部門投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，整個工業界可能會對波音737 Max獲准復飛感到寬慰，「在過去24個月中，波音公司從現金流量寵兒淪落成新冠疫情 受害者，它們甚至幾乎被迫申請政府紓困。」

他說：「顯然，這項消息是正面的頭條新聞，但我認為這將對整個工業類股產生更全面的影響，」包括波音龐大供應鏈中的各型企業。

佩特里茲表示，似乎工業類股的幾個關鍵催化劑正在聯合發揮作用，「行情正在從成長型輪轉至價值型。周期性類股正在受益，尤其是工業類股。」「如果有了白登的基礎設施計畫以及一些新冠疫情的救助和經濟復甦，再加上現在波音737再次復飛的助力，那麼我認為工業類股的前景更加廣闊，看來會非常有吸引力。」