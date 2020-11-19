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挑戰特斯拉 GM新增70億投資

記者張大仁／綜合報導

為與產業龍頭特斯拉以及市場新加入的對手競爭，通用汽車(GM)正在增加並加速全電動車的推出。

GM表示，即起到2025年將在全電動車和自駕車上投資270億元，比3月宣布的原始規畫增加70億元或35%。新增的投資將支持GM在2025年前全球發布30款新電動車，其中超過20款以北美為主要市場。

GM表示將發布12款電動車，包括其雪佛蘭和GMC品牌的皮卡。目標是到2025年時全球電動車銷量達到100萬輛。

GM全球產品開發、採購和供應鏈執行副總裁帕克斯(Doug Parks)在媒體發布會上說：「我們想成為產業領導者。不僅要參與，而且要當頭。」「特斯拉大幅竄起，它們做得不錯，是強大的競爭者，而且還有很多新創公司都在進軍這塊領域。我們不會讓出主導位置。」

去年，特斯拉在全美售出的電動車中占比達四分之三。GM、奧迪和其他公司近幾年推出的新型電動車並未對特斯拉的銷售產生任何影響，因為特斯拉為不斷增加和忠誠的粉絲群發表了新產品，包括電動皮卡。

GM CEO巴拉(Mary Barra)表示，GM希望在電動車領域的銷量能超過特斯拉。但她沒有給出實現該目標的具體時間框架。

她在虛擬巴克萊汽車會議上說：「我們努力爭取電動車市占率，直到能在北美排名第一為止。」「努力實現等同傳統內燃機業務或更高的獲利率。」

巴拉表示，GM全面的電動車產品組合將讓消費者輕易採用挑選，並「比許多人想像地更快」創造股東價值。

GM大多數新車將採用該公司即將推出的「Ultium」電池。首款配備新電池的車款將是GMC Hummer EV皮卡，預計於明年秋天推出。該公司先前宣布將與LG Chem出資23億元合作成立合資企業生產電池。

GM 電動車 特斯拉

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