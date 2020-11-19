科技股重獲青睞 股指3日來首升

新冠病毒病例持續增加，交易員重新增加對主要科技股的投資，股指小幅上漲。(美聯社)

新冠病毒病例持續增加，交易員重新增加對主要科技股的投資 ，股指小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲44.81點或0.15%至2萬9483.23點，盤中一度下跌逾200點。史坦普500指數上漲14.08點或0.39%收3581.87點。那納斯達克綜合指數上漲103.11點或0.87%收1萬1904.71點。這是股指3天來首度走升。

Netflix和亞馬遜分別上漲0.6%和0.37%。Alphabet上漲1.03%。微軟上漲0.63%，蘋果和臉書分別上漲0.52%和0.36%。

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)同意恢復新的財政紓回措施談判，股市也受到提振。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，美國 每日新感染冠狀病毒的7日平均數為16萬1165人，比上周增加26%。美國總共已確認超過1150萬例新冠病毒病例。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞隆(Michael Arone)說：「縱使我們還在等待疫苗 和其他財政紓困措施的明確性，投資人仍在努力應對日益增加新冠病毒病例的短期影響。」「另外很清楚的是，科技股已成投資人的安全網。當焦慮加劇時，他們會重回穩定成長的科技股。」

最近新冠病例數的上升趨勢促使某些地區採取更嚴格的措施來遏制病毒傳播。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)「出於謹慎考慮」命令學校關閉改採線上教學。疾病控制和預防中心(CDC)建議美國人考量疫情未減而不要進行感恩節旅遊。

《The Sevens Report》創始人伊賽耶(Tom Essaye)指出，「負面的疫情頭條新聞和新增的經濟封鎖，尤其是在紐約市和洛杉磯，正在抵銷疫苗的樂觀情緒，對股市造成壓力。」「我們現在面臨春季以來最大的經濟限制，這將對經濟成長以及潛在獲利造成壓力。」

初步數據顯示，在輝瑞和BioNTech表示其研發中的新冠病毒候選疫苗有效率為95％之後第二天，牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)也宣布其候選疫苗在所有成年人中引發類似的免疫反應。

在美國大選結束和潛在新冠病毒疫苗利多消息傳出後，本月股市上揚。史指和那指在11月上漲逾9%，道指本月上揚11.3%，小型股羅素2000指數同期上漲逾15%。

Bryn Mawr Trust投資長米爾斯(Jeff Mills)就類股輪動至周期性類股時指出，「市場確實朝這個方向發展，疫苗新聞無疑是加速這個發展的催化劑。因此這種輪動持續一段時間並不讓人驚訝。」

他說：「話雖如此，但接下來幾個月中股市領頭類股能會波動，因為新冠病例數的增加會與疫苗相關的利多消息繼續對抗。」