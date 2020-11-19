新興亞幣升不停 逼得這些國家官員出手干預

泰銖近來匯率狂升，迫使泰國央行準備祭出阻升措施。(路透)

亞洲新興市場貨幣 已處於升值模式一段時間，且絲毫不見減速跡象，迫使有些匯率 逼近重要關卡的國家官員，不得不出手干預；泰國和南韓當局19日便同時出招。

泰銖和韓元11月的匯率升幅，在所有亞洲貨幣中數一數二。在投資人的風險胃納恢復，激發出對殖利率的需求之際，弱勢美元 和新冠疫苗的正面消息，已讓亞洲新興貨幣受益。但對亞洲經濟體來說，匯率走強可說是把兩面刃，因為匯率升值雖可增加這些經濟體的資本流入，卻會打擊其出口競爭力。

道明證券駐新加坡資深新興市場策略師柯特查表示：「有些國家的貨幣匯率正在逼近市場心理上的關鍵水準。這些國家並非不會讓貨幣升破這些水準，只是在升破之後，這些國家很可能會加強力道，阻止匯率進一步急升。」

柯特查表示，目前要注意觀察的重要價位，印尼盾為1美元兌14,000印尼盾，泰銖為30，在岸人民幣為6.5，韓元為1,100。

彭博資訊報導，另一個備受關注的貨幣是新台幣。新台幣盤中都會固定升值超過1%，但收盤時升幅都會縮小。台灣央行向來會定期性採取措施，抑制匯率走升。

泰銖10月創下四個月來最大漲幅，上周升抵近一年最高，達1美元兌30.128泰銖。泰國央行對這波升值感到十分憂心，已表示將在20日發布阻升措施。

泰國央行總裁塞塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）說，泰銖升值已對出口商造成衝擊，使泰國脆弱的經濟復甦惡化。「我們所擔心的是，匯率升值過快，但觀光客卻還未回流。」

南韓也保持類似的警戒。財政部長洪楠基表示，政府正密切關注外匯市場，隨時準備採取措施，過度的波動並非政府所想要的。分析師表示，這番發言已發揮阻升韓元的效果，韓元匯率18日升抵2018年6月來最高，達1美元兌1,103.9韓元，但19日貶值超過1%。

KTB投資證券經濟學家Lim Hyeyoun表示：「洪楠基的發言十分有力，反映了政府在抑制短期過度波動上的強烈意志。不過，這段言論的影響可能會很短暫，因為市場驅動者仍然青睞韓元。」