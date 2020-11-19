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Google Pay大進化 強攻消費金融領域

編譯洪啟原／綜合外電
Google推出新版支付應用程式Google Pay，是這家科技巨頭進一步跨足消費金融領域的最新證明。路透
Google推出新版支付應用程式Google Pay，是這家科技巨頭進一步跨足消費金融領域的最新證明。路透

科技巨頭Google 18日推出新版支付應用程式Google Pay，賣點是用戶可透過這個平台開設銀行帳戶、付款給朋友和管理預算，是這家科技大咖進一步跨足消費金融領域的最新證明。

Google與花旗銀行和史丹佛聯邦信用合作社（Stanford FCU）攜手，推出這個行動銀行平台，明年計劃新增11家夥伴機構加入這項服務。

Google Pay也將允許用戶進行點對點（P2P）付款，這項功能已讓Venmo和Cash App成為家喻戶曉的數位支付品牌，尤其民眾在新冠肺炎疫情期間開始轉向數位支付。

Google支付部門總經理Caesar Sengupta接受CNBC專訪時說：「我們與銀行夥伴攜手，希望使銀行業務更貼近優先使用行動裝置的年輕世代。這有助我們的夥伴提供門檻更低的銀行業務服務給這個世代，不只讓服務更貼近他們，而且充滿更多樂趣。」

這是大型科技公司跨足金融業的最新舉措。Google競爭對手蘋果去年與高盛（Goldman Sachs）合作推出聯名信用卡Apple Card。臉書則開放用戶透過通訊軟體Messenger付款。阿里巴巴和騰訊早已成為支付和投資巨頭，他們旗下的行動支付App功不可沒。

Google App 高盛

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