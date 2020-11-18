成本拖累 勞氏獲利未達預期

受勞動成本上升和電商投資 的拖累，勞氏(Lowe’s)第3季財報獲利預測略低於預期，股價下跌4%。

不過它的同店銷售額猛增逾30%，其中網路銷售額更翻倍成長，這是因為新冠疫情 讓更多人前往其店面和網站購買修繕房屋的商品。

但是，投資人忽視這部分的優益表現，將眼光投向未來，以及該公司在新冠危機緩解後會有的表現。

Oppenheimer分析師 奈吉爾(Brian Nagel)說，「接下來會如何？我認為這是市場此刻認真提出的問題。」「市場擔心這些公司如何應對這些無法比較的狀態。」

截至10月30日的第3季，勞氏淨利從去年同期的10.5億元或每股1.36元降至6.92億元或每股91分。不計11億元的債務消除稅前虧損，該公司每股獲利1.98元，較分析師的估計低1分。

銷售額從上年同期的173.9億元增至223.1億元，超出市場預期的212.5億元。

網路銷售以及開業至少12個月的實體店面銷售激增30.1%，超過預期的22.8%。其中網路銷售成長106%。

總裁兼CEO埃里森(Marvin Ellison)表示，所有商品部門的銷售額增加至少15%，而所有地區銷售額都增加逾20%。

該公司表示，在專業人士和自己動手做的強烈需求推動下，木材是銷售最強的類別。

在疫情期間，許多零售商不斷向收銀員和商店員工支付更高的工資和獎金，並提供延長的帶薪休假福利。勞氏表示，在第3季它已提供2.45億元的相關支出以支持其第一線計時員工。今年前9月這些新增成本已經超過11億元。

勞氏預計第4財季每股獲利在1.10元至1.20元之間，而分析師的預測是每股1.17元。它預測同店銷售額將成長約15%至20%。

該公司補充說，預計營收成長將從第3季開始放緩，「與房屋裝修產業的自然需求模式同步。」