商品銷售攀升 Target網購增155%

目標百貨路邊取貨服務上季成長5倍。（美聯社）

目標百貨 (Target)第3季財報輕鬆超過分析師 預期，這家折扣零售商將購物者疫情 期間的購物習慣轉變為長久的收益，藉以贏得了市占率。

該公司表示，根據第三方統計和內部研究，從服裝到美容，所有核心類別的市占率都明顯提高。今年以來已經贏得60億元產業額度，最近一季市值增加了10億元。

受此強勁影響，第3季網路和同店銷售額增加20.7%。數位銷售額大增155%，而同店銷售額增加9.9%。

儘管成績不錯，但目標百貨拒絕提供財測。由於新冠疫情讓預測購物習慣變得更加困難，該公司在第1季就撤回預測。

目標百貨第3季淨利從去年同期7.14億元或每股1.39元增至10.1億元或每股2.01元。不計特殊項目，每股獲利2.79元，大大高於分析師預期的1.6元。

總營收從去年的186.7億元增加到226.3億元，增幅達21%，超出分析師預期的209.3億元。

縱然部分競爭對手在疫情最初幾個月被迫關閉，但目標百貨近1900家店面仍然維持開放，成為必訪的零售商，銷售桶裝牛奶、睡衣和筆記型電腦等各種商品。即使最近幾個月購物中心內的競爭對手再次開業，目標百貨仍能留住客戶並賺進更多錢。

該公司表示，第3季客戶上門購物的頻率更高，而且購物金額更高。目標百貨實體店面及網購合計交易年增4.5%，而本季平均帳單金額增加15.6%。

目標百貨第3季所有商品類別銷售額都高於去年同期。電子產品猛增逾50%；家居用品上升約25%；服裝增加近10%。其他兩個類別消費性必需品和美容以及食物和飲料，也都成長近20%。

該公司的網購選項仍然很受歡迎。其路邊取貨服務Drive Up成長超過500%；送貨到家服務Shipt增加近280%。而網購店取服務也成長逾50%。