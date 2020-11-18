反彈陷入停頓 股指連跌兩日

目標百貨(Target)上漲2.34%，該零售商第3季獲利超出預期，歸因於數位銷售的蓬勃發展。美聯社

股市創新高的反彈繼續陷入停頓，股指連續第二天下跌。

道瓊工業平均指數下跌344.93或1.16%收2萬9438.42點，盤中最高一度上揚147點。史坦普500指數下跌41.74點或1.16%收3567.79點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌97.74點或0.82%收1萬1801.6點。主要股指都收近盤中最低點。

疫情惡化帶來新的限制，掩蓋了新冠病毒疫苗 方面的正面訊息。

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)宣布紐約市公立學校將轉為線上教學，以遏制新冠病毒病例明顯加，股指聞訊大跌。

今年冬天疫情可能更形嚴峻，美國正努力應對感染率上升的問題。 約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)彙整的數據顯示，截至17日平均每天約新增15.7萬例新冠病例，創下新高記錄，較一周前的感染水平高出近30%。

在紐約宣布關閉學校系統後，居家避疫個股全面上漲。視訊會議公司Zoom Video上漲3.34%，而Peloton上漲1.95%。

同時，主要科技股領跌大盤。蘋果、微軟、Alphabet和臉書都下跌至少1%。

在疫苗利多傳出後，道指和史指均創下歷史新高，但之後連續兩天下跌。

施羅德(Schroders)投資 策略師卡拉漢(Bill Callahan)表示：「疫苗發布讓人們將有關回歸常態的討論從『是否』轉向『何時』。」「最重要的是，疫苗訊息消除了一些讓投資人態度保留的長期不確定性。」

道指成份股波音盤中一度大漲4%，收跌3.21%。美國聯邦航空管理局(FAA)解除了因兩次致命空難遭停飛20個月的737 Max禁飛令。

與此同時，目標百貨(Target)上漲2.34%，該零售商第3季獲利超出預期，歸因於數位銷售的蓬勃發展。

由於新冠疫苗的正面訊息，股指表現強勁。道指在11月上漲約11%，而史指上漲超過9%。而因投資人棄科技股轉進周期性股票，那指漲幅僅約8%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「由於兩者表現都相對出色，周期性和價值型持續輪動。」「過去36個小時的零售商財報都顯示出有利消費的利多，但並非所有這些個股都會上漲。」

Lowe's下跌8.16%，這家家居裝飾用品零售商第3季獲利和財測低於預期。