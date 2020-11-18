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白金大缺貨 今年短缺數量將創紀錄

編譯林奕榮／綜合外電
白金今年供不應求，短缺數量創歷史紀錄。 路透
白金今年供不應求，短缺數量創歷史紀錄。 路透

白金市場今年可能供不應求，且短缺數量料將創紀錄新高，因主要生產商的生產受擾，以及投資人對這種貴金屬的興趣升高，蓋過新冠疫情對需求的衝擊。

世界白金投資協會（WPIC）的報告指出，疫情導致礦場關閉，加上礦商英美資源集團（Anglo American）在南非的轉換器工廠停擺，已讓白金的供給受阻；該協會已上修兩個月前的預測，預期今年供不應求的差距將達120萬英兩，是原本預測數量的近四倍，也是歷來最高紀錄。

WPIC並預測，隨著白金主要生產商的產能完全恢復，明年白金短缺數量估為22.4萬英兩。汽車製造商和珠寶製造商的需求反彈，將讓白金市場繼續吃緊。

儘管出現創紀錄的短缺，今年以來白金的價格跌約3%，在主要金屬中表現最差。相較之下，黃金今年以來上漲24%，鈀金則漲逾19%。

白金最大消費來源是汽車觸媒轉換器，但這個產業的需求預計將下滑16%。然而，投資人加碼買進白金，讓供給短缺加速擴大，也讓白金成為唯一需求較去年成長的金屬。

今年吸引最多資金投入的白金資產，是白金條以及白金幣，去年則是指數股票型基金（ETF）。

WPIC研究主管雷蒙（Trevor Raymond）表示：「投資這些實體產品較屬於情緒性購買，持有時間通常較長，這方面的需求確實非常穩固。」

投資 疫情 汽車

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