我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

賓州最高法院 駁川普說費城監票違法主張

Fed主席鮑爾：美經濟穩健復甦 疫情仍構成重大下行風險

編譯洪啟原／綜合外電
鮑爾認為，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著確診人數激增，可能使復甦步調失去動能。(路透)
鮑爾認為，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著確診人數激增，可能使復甦步調失去動能。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著新冠病毒確診人數激增，可能使復甦步調失去動能。他強調，停止Fed的緊急放款工具為時過早。

鮑爾17日出席灣區委員會舉行的線上活動時表示，病毒感染率上升是一項重大下行風險，特別是近期而言。他說：「令人擔憂的是，民眾將對控制疫情的努力失去信心，且會對他們認為可能使自己染疫的活動敬而遠之，目前已看到這類跡象。」

儘管美國非農就業人口連續六個月回升，但確診人數再度暴增，可能遏止經濟活動和拖慢經濟復甦步伐，尚有數百萬美國民眾待業中。新冠病毒疫苗取得成功的希望，激勵美股16日收盤創新高。

鮑爾認為，近來疫苗研發取得進展，以中期來說是好消息，但美國經濟若要從新冠疫情中完全復甦，仍有漫漫長路要走。鮑爾也說，聯準會將堅守崗位，堅決致力於使用所有工具來支撐經濟，「未來數月也許極具挑戰」。

鮑爾傾向短期內維持Fed的緊急放款工具，除了其中一項，其餘所有工具將在年底到期。鮑爾也說，當時機成熟時（他認為時機還沒到而且不會很快到來），將收起那些工具，但目前經濟尚未全面復甦。

賓州共和黨參議員Patrick Toomey正敦促Fed停止使用這些工具，因認為市場持續恢復運轉。Fed須取得財長米努勤同意，才能繼續保留這些工具。財政部發言人表示，米努勤尚未決定是否將這些工具的到期日展延至明年。

鮑爾 美國 米努勤

上一則

PNC收購案 區域銀行成亮點

下一則

馬斯克身價一天增76億元 超越查克柏格成全球第3富

延伸閱讀

龐培歐指台灣非中國一部分 扁：他沒說台灣是否為主權國家

龐培歐指台灣非中國一部分 扁：他沒說台灣是否為主權國家
疫苗不是萬靈丹 Fed鮑爾：未來數月經濟挑戰仍嚴峻

疫苗不是萬靈丹 Fed鮑爾：未來數月經濟挑戰仍嚴峻
MLB塞揚獎出爐 美聯畢柏、國聯鮑爾大贏家

MLB塞揚獎出爐 美聯畢柏、國聯鮑爾大贏家
聯準會促擴張財政支出

聯準會促擴張財政支出

熱門新聞

美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（取材自彭博）

馬雲捅蜂窩引發連鎖效應？財付通代表人 馬化騰卸任

2020-11-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣
被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…