Fed主席鮑爾：美經濟穩健復甦 疫情仍構成重大下行風險

鮑爾認為，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著確診人數激增，可能使復甦步調失去動能。(路透)

聯準會（Fed）主席鮑爾 表示，美國 經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著新冠病毒確診人數激增，可能使復甦步調失去動能。他強調，停止Fed的緊急放款工具為時過早。

鮑爾17日出席灣區委員會舉行的線上活動時表示，病毒感染率上升是一項重大下行風險，特別是近期而言。他說：「令人擔憂的是，民眾將對控制疫情的努力失去信心，且會對他們認為可能使自己染疫的活動敬而遠之，目前已看到這類跡象。」

儘管美國非農就業人口連續六個月回升，但確診人數再度暴增，可能遏止經濟活動和拖慢經濟復甦步伐，尚有數百萬美國民眾待業中。新冠病毒疫苗取得成功的希望，激勵美股16日收盤創新高。

鮑爾認為，近來疫苗研發取得進展，以中期來說是好消息，但美國經濟若要從新冠疫情中完全復甦，仍有漫漫長路要走。鮑爾也說，聯準會將堅守崗位，堅決致力於使用所有工具來支撐經濟，「未來數月也許極具挑戰」。

鮑爾傾向短期內維持Fed的緊急放款工具，除了其中一項，其餘所有工具將在年底到期。鮑爾也說，當時機成熟時（他認為時機還沒到而且不會很快到來），將收起那些工具，但目前經濟尚未全面復甦。

賓州共和黨參議員Patrick Toomey正敦促Fed停止使用這些工具，因認為市場持續恢復運轉。Fed須取得財長米努勤 同意，才能繼續保留這些工具。財政部發言人表示，米努勤尚未決定是否將這些工具的到期日展延至明年。