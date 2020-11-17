PNC收購案 區域銀行成亮點

在PNC Financial宣布以116億元現金收購西班牙金融集團BBVA的美國部門後，股價大漲。帶動其他區域性銀行同步走升，KRE銀行業ETF於16日上揚逾4%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為，PNC的出色表現對市場其餘個股都是有利的示範。

他指出，「在2018年至2020年間飽受摧殘的關鍵類股中，區域銀行和大型銀行基本上就是熊市的象徵，但現在它們正在逆轉。因此，對於整體股市而言，這是非常樂觀的。它代表著一個正在馬力全開的股市。」

沃德補充表示，在3個月內上漲多達21%之後，區域性銀行可能需要冷靜一下才能恢復漲勢，「漲勢肯定已經離開高峰期，股市目前正在處理近期的超買情況。話雖如此，對該產業我們仍持市場等權評級，並認為隨著整體股市的升勢，它可以繼續反彈。」

他強調指出，KRE ETF將在44美元找到支撐價位，上行頂點可能高達55元，也就是2月新冠疫情造成股市損失前的交易水平。該ETF價格17日收於48.97元。

至於PNC的收購交易，Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，這項收購對公司有利，尤其是在今年初出售其所持資產管理公司貝萊德(BlackRock)的股份之後。

她說，「回頭看一下它們出售貝萊德股票的價格點，可以發現是個非常好的估值。雖然放棄了貝萊德帶來的40%巨額獲利率 ，但它們仍在收購高獲利率的業務，像這次收購就對其業務具有互補效。它在德州、阿拉巴馬州 、佛州、科羅拉多州、加州、新墨西哥州 和亞利桑納州營業，因此這對它們來說是個非常有趣的收購案。」

PNC在5月以約140億元的價格出售其所持貝萊德的股份，並利用出售所得資金用來作為收購BBVA。該收購交易預計將於2021年中完成。