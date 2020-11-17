創新高後暫休息 道指回跌167點

亞馬遜宣布推出藥房業務，為Prime會員免費快遞藥物，連鎖藥妝店CVS Health和道指成份股Walgreens Boots Alliance股票分別下跌8.59%和9.63%。亞馬遜上漲0.15%。美聯社

在藥妝店股價大幅下跌和令人失望的經濟數據影響下，股市最近的漲勢降溫，指數 17日收跌。

道瓊 工業平均指數下跌167.09點或0.56%收2萬9783.35點。史坦普500指數下跌17.38點或0.48%收3609.53點。那斯達克綜合指數下跌24.79點或0.21%收1萬1899.34點。

亞馬遜宣布推出藥房業務，為Prime會員免費快遞藥物，連鎖藥妝店CVS Health和道指成份股Walgreens Boots Alliance股票分別下跌8.59%和9.63%。亞馬遜上漲0.15%。

即使第3季獲利不錯，家得寶(Home Depot)還是下跌2.68%。由於疫情期間家庭持續購買裝修設備，其銷售額較上年同期猛增約24%。沃爾瑪上季財政雖也優於預期，但也同步下跌2.17%。

數據顯示10月零售額成長低於預期，股市情緒也遭受打擊。上月零售額增加0.3%，低於接受《道瓊》調查的經濟學者平均預期的成長0.5%。

特斯拉股價逆市上漲8.21%。標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)表示，這家電動車製造商將於12月21日納入史指。截至16日，該股今年來已上漲3倍多。

E-Trade交易和投資 產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「股市剛達到新高點，因此自然可以稍作喘息，而令人失望的零售數據也壓低市場情緒。」「如果沒有紓困措施，短期內零售業將存在一些不確定性。」

價值型股票16日領漲，而成長型股市僅小漲0.5%。然而17日價值型類股反跌。Stone Investment Partners投資長史東(Bill Stone)指出：「價值型企業和小型股通常對經濟復甦具有更大的影響力，因此，疫苗新聞是個明顯的利多因素。」

美國商銀的調查發現，基金經理人對新冠病毒疫苗的前景過於樂觀，導致該行資深策略師建議投資人因有關這些事態發展的消息而賣股。