我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制中國 美印日澳恢復海上聯合軍演

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

紫光集團2億美元債券爆發違約 債信評等遭調降

中央社上海17日綜合外電報導

路透社引述消息人士報導，中國政府重點扶植的半導體事業紫光集團爆發人民幣13億元（約2億美元）債券違約事件，中國近來多檔引人注目的國企債券違約已造成債券市場不安。

紫光集團是北京知名清華大學旗下全資擁有的半導體集團，16日爆發債券違約，債信評等隨即遭調降，恐削弱公司財務體質。

這個半導體集團是北京當局大力推動晶片產業的主要動力。美中目前因貿易和科技等議題而起的齟齬，引發外界注意到中國的關鍵零組件仰賴進口。

消息人士表示，紫光集團提議延長償付期限，卻未能獲得債券持有人同意，因而爆發違約。

中誠信國際信用評級公司16日將紫光集團債信評等，由AA降至BBB。中誠信國際信用評級表示，這起違約事件可能會引發交叉違約，恐讓紫光難以取得資金，陷入流動性緊絀。

事實上，在紫光債券違約之前，其他中企也相繼爆發違約，像是永城煤電集團有限責任公司和華晨汽車集團控股有限公司都爆發違約，引發公司債市場的賣壓。

紫光集團先前表示，不會行使永續債贖回權後，債券價格就已經暴跌。

紫光集團母公司清華控股的公司債今天受到波及，價格大跌超過14%，成為上海證券交易所表現最差的債券。

債券 中國 北京

上一則

加高級汽油 全美每年白花20億元

延伸閱讀

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產
藍州選民很特別 地方稅過關 州稅受挫

藍州選民很特別 地方稅過關 州稅受挫
華晨驚爆破產危機 收到重整通知書

華晨驚爆破產危機 收到重整通知書
通貨再膨脹資產 高盛喊進

通貨再膨脹資產 高盛喊進

熱門新聞

美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。（取材自彭博）

馬雲捅蜂窩引發連鎖效應？財付通代表人 馬化騰卸任

2020-11-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃
陳冠希一家三口溫馨拍廣告 3歲女兒超搶鏡

陳冠希一家三口溫馨拍廣告 3歲女兒超搶鏡