紫光集團2億美元債券爆發違約 債信評等遭調降

路透社引述消息人士報導，中國 政府重點扶植的半導體事業紫光集團爆發人民幣13億元（約2億美元）債券 違約事件，中國近來多檔引人注目的國企債券違約已造成債券市場不安。

紫光集團是北京 知名清華大學旗下全資擁有的半導體集團，16日爆發債券違約，債信評等隨即遭調降，恐削弱公司財務體質。

這個半導體集團是北京當局大力推動晶片產業的主要動力。美中目前因貿易和科技等議題而起的齟齬，引發外界注意到中國的關鍵零組件仰賴進口。

消息人士表示，紫光集團提議延長償付期限，卻未能獲得債券持有人同意，因而爆發違約。

中誠信國際信用評級公司16日將紫光集團債信評等，由AA降至BBB。中誠信國際信用評級表示，這起違約事件可能會引發交叉違約，恐讓紫光難以取得資金，陷入流動性緊絀。

事實上，在紫光債券違約之前，其他中企也相繼爆發違約，像是永城煤電集團有限責任公司和華晨汽車集團控股有限公司都爆發違約，引發公司債市場的賣壓。

紫光集團先前表示，不會行使永續債贖回權後，債券價格就已經暴跌。

紫光集團母公司清華控股的公司債今天受到波及，價格大跌超過14%，成為上海證券交易所表現最差的債券。