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美股道瓊早盤跌逾250點 特斯拉逆勢大漲11%

編譯黃嘉洵／綜合外電
美股四大指數17日早盤全面下挫，道瓊與標普500指數從前一日創下的收盤新高回檔。路透
美股四大指數17日早盤全面下挫，道瓊與標普500指數從前一日創下的收盤新高回檔。路透

美股三大指數17日早盤全面下挫，道瓊工業指數與標普500指數從前一日創下的收盤新高回檔，其中一大原因是美國上月零售銷售數據不如預期。

道瓊早盤跌269點或0.9%，標普500指數跌0.61%，那斯達克綜合指數跌0.09%，費城半導體指數跌0.56%，台積電ADR跌逾2%。

電商巨擘亞馬遜17日推出「亞馬遜藥局」（Amazon Pharmacy）線上服務，早盤股價上漲1.67%；但亞馬遜在美國大動作銷售處方藥，將加劇與Walgreens、沃爾瑪等藥品零售通路之間的競爭，使得美國連鎖藥房CVS Health股價跌7.5%，Walgreens跌9.55%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）將獲得納入標普500指數，並且於12月21日周一美股開盤前生效，有助這家車廠的投資人基數大幅拓展，激勵早盤股價逆勢勁漲11%。

美國10月零售銷售增幅為半年來最小，顯示近來新冠肺炎疫情復熾及政府遲未推出新刺激措施，消費者的購物意願轉趨保守。商務部17日指出，10月零售銷售比9月小增0.3%，增幅小於市場預估的0.5%。

上月零售銷售增幅小於預期，也使得美元走貶，公債價格上漲。

指數 美國 亞馬遜

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