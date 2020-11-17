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穆迪：全球經濟美、中、歐盟三足鼎立 廣泛信用風險增

記者蔡敏姿／即時報導
穆迪投資者服務公司17日報告稱，全球經濟格局將繼續向美國、中國、歐盟三足鼎立的形勢發展，這將影響貿易與供應鏈、監管、科技和政府。路透
穆迪投資者服務公司17日報告稱，全球經濟格局將繼續向美國、中國、歐盟三足鼎立的形勢發展，這將影響貿易與供應鏈、監管、科技和政府。路透

穆迪投資者服務公司17日報告稱，全球經濟格局將繼續向美國、中國、歐盟三足鼎立的形勢發展，這將影響貿易與供應鏈、監管、科技和政府，並產生廣泛的信用風險。

路透報導，報告指，美國、中國、歐盟三足鼎立，是新冠肺炎疫情期間各方態度強硬化和一些現有趨勢的共同結果。上述變化在不同國家地區、領域和行業造成廣泛的分歧和負面信用影響。

穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，在疫情前，政策制定者已在反思全球化。疫情暴發後，預計各國地區加大對修復國內經濟損失的重視程度將導致更加強調實現經濟自給自足，尤其是在關鍵的戰略產業。「科技、貿易和政治方面的競爭與衝突將會繼續，而且在某些情況下可能加劇。」

穆迪表示，雖然中美經濟脫鉤的可能性不大，但雙方的緊密關係將會改變。歐盟與美國在大陸問題上的多個目標一致，例如保護智慧財產權和開放市場。但歐盟需要根據其在大陸的龐大經濟利益而加以平衡。

Michael Taylor認為，儘管歐盟支持建立在制度基礎上的全球貿易體系，但隨著時間的推移，歐盟可能會趨向保護主義，其在數位服務稅收、數據隱私和某些其他監管標準等方面的利益將與美國逐漸分化。

在貿易方面，貿易關係將愈來愈側重於區域性貿易，這會部分抵消國際範圍內地區間貿易流放緩的影響。與此同時，5G、數碼科技和清潔能源等新興技術方面的競爭加劇將推動政府通過制定政策和監管標準等方式在培育戰略性產業發展的過程中發揮更大的效果。

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