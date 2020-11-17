我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

疫情助攻 蘋果MacBook上季出貨量成長39%

編譯林奕榮／綜合外電
蘋果Mac筆電上季出貨量較去年同期成長39%。 歐新社
蘋果Mac筆電上季出貨量較去年同期成長39%。 歐新社

新冠疫情帶動在家上班和遠距教育趨勢，讓筆電需求大增；研調機構Strategy Analytics的數據顯示，上季全球筆電出貨量較去年同期成長34%，蘋果公司（Apple）Mac筆電出貨量年增39%，符合產業趨勢。

科技新聞網站AppleInsider報導，蘋果Mac筆電7至9月（蘋果的會計年度第4季）出貨量為600萬台，維持全球第四大筆電製造商位置。

上季筆電出貨量排名第一的是惠普（HP），達1470萬台，年增43%，成長率居業界之冠；聯想（Lenovo）出貨1460萬台落居第二，年比成長25%，戴爾（Dell）名列第三，出貨850萬台，年增18%。

宏碁上季出貨量為490萬台，年比成長34%，排在第五名。

今年第3季，蘋果筆電市占率為9.7%，排名第三，去年同期為9.3%；惠普和聯想的市占率均為23.6%，並列第一；戴爾以13.7%的市占率排在第四，宏碁為7.9%。

報導指出，第3季筆電出貨量的成長，主要受惠於新冠疫情帶動的在家上班和遠距教育趨勢；由於出現創紀錄的需求，經銷商甚至面臨缺貨問題。

Strategy Analytics分析師烏帕德亞雅（Chirag Upadhyay）表示：「一些經銷商如果能有更多產品滿足需求，他們第3季的業績會更好；我們預期筆電需求將維持強勁，供貨也將是重要問題；在年底購物旺季來臨前，消費者已開始購買筆電，為在家上班或上課的『新常態』做準備。」

蘋果在10月29日的財報法說會上公布，截至9月止的一季Mac事業營收寫下90億美元紀錄，較去年同期成長29%。

蘋果 在家上班 疫情

上一則

台積電再創新天價 市值超車沃爾瑪

下一則

穆迪：全球經濟美、中、歐盟三足鼎立 廣泛信用風險增

延伸閱讀

供應鏈送樣 蘋果折疊機有影

供應鏈送樣 蘋果折疊機有影
美國蘋果鼓勵員工赴中國出差 1天500美元獎金

美國蘋果鼓勵員工赴中國出差 1天500美元獎金

鼓勵美國員工到中國出差 蘋果祭一天500元獎金

鼓勵美國員工到中國出差 蘋果祭一天500元獎金
使用自製晶片M1 蘋果發表3款電腦

使用自製晶片M1 蘋果發表3款電腦

熱門新聞

美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店