疫情助攻 蘋果MacBook上季出貨量成長39%

蘋果Mac筆電上季出貨量較去年同期成長39%。 歐新社

新冠疫情 帶動在家上班 和遠距教育趨勢，讓筆電需求大增；研調機構Strategy Analytics的數據顯示，上季全球筆電出貨量較去年同期成長34%，蘋果 公司（Apple）Mac筆電出貨量年增39%，符合產業趨勢。

科技新聞網站AppleInsider報導，蘋果Mac筆電7至9月（蘋果的會計年度第4季）出貨量為600萬台，維持全球第四大筆電製造商位置。

上季筆電出貨量排名第一的是惠普（HP），達1470萬台，年增43%，成長率居業界之冠；聯想（Lenovo）出貨1460萬台落居第二，年比成長25%，戴爾（Dell）名列第三，出貨850萬台，年增18%。

宏碁上季出貨量為490萬台，年比成長34%，排在第五名。

今年第3季，蘋果筆電市占率為9.7%，排名第三，去年同期為9.3%；惠普和聯想的市占率均為23.6%，並列第一；戴爾以13.7%的市占率排在第四，宏碁為7.9%。

報導指出，第3季筆電出貨量的成長，主要受惠於新冠疫情帶動的在家上班和遠距教育趨勢；由於出現創紀錄的需求，經銷商甚至面臨缺貨問題。

Strategy Analytics分析師烏帕德亞雅（Chirag Upadhyay）表示：「一些經銷商如果能有更多產品滿足需求，他們第3季的業績會更好；我們預期筆電需求將維持強勁，供貨也將是重要問題；在年底購物旺季來臨前，消費者已開始購買筆電，為在家上班或上課的『新常態』做準備。」

蘋果在10月29日的財報法說會上公布，截至9月止的一季Mac事業營收寫下90億美元紀錄，較去年同期成長29%。