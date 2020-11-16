再傳疫苗利多 股指創新高 道指叩關3萬點

來自Moderna的初步新冠病毒疫苗數據，提升了人們對強勁經濟復甦的預期，股指聞訊大漲。美聯社

來自Moderna的初步新冠病毒疫苗 數據，提升了人們對強勁經濟復甦的預期，股指聞訊大漲。

道瓊工業平均指數 上漲470.63點或1.6%，創下歷史新高，叩關3萬點。史坦普500指數上漲41.76點或1.16%收3626.91點，也創歷史新高。那納斯達克綜合指數上漲94.847點或0.8%收1萬1924.13點。

受惠經濟重新開放的股票引領漲勢。聯合航空上漲5.16%，嘉年華上漲9.68%。花旗集團和富國銀行等銀行股均上漲超過3%，摩根大通上漲2.8%。Moderna上漲9.58%。

因居家令而在疫情期間受益的股票走跌。Netflix下跌0.77%，亞馬遜微跌0.072%。

Moderna宣布，在晚期試驗中其新冠病毒疫苗的有效性超過94%。這項充滿希望的宣布使這家位於麻州的生技公司成為第二家聲稱疫苗具有潛在有效性的製藥商。

上周輝瑞和BioNTech的類似試驗結果讓投資 人湧進依賴疫苗重新開放經濟而大幅下跌的個股。兩家公司當時表示，研發中的候選疫苗在受測者預防新冠病毒(Covid-19)方面的有效性超過90%。

TS Lombard分析師布里茲(Steven Blitz)和齊西歐(Andrea Cicione)在報告中寫道，這種疫苗「將原本可以由長期持續的危機轉變為更接近可迅速復元的自然災害。」「如果沒有有效疫苗，目前的平均每股獲利共識預期明年底回升。但是有了疫苗，時間會更快。」

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)在報告中寫道：「令人鼓舞的疫苗新聞繼續支持周期性和價值型類股，在經歷歷史性的低迷之後，本月這兩者表現相對強勁。」「讓這種輪轉得以持續，要歸功於額外紓困措施的前景、獲利的持續改善、歷史性估值缺口以及在白登政府領導下改善全球貿易的前景。」

他補充說：「總的來說，投資人現在對股市的看法是多空各半。」

Moderna表示，其疫苗在華氏標準冰箱華氏36到46度下可穩定保存30天，也激勵了交易員。在華氏零下4度最多可以保存6個月。相比之下，輝瑞疫苗的保存溫度為華氏零下94度。

可以肯定的是，新冠病毒病例數仍在增加，進而威脅到經濟迅速復甦的前景。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國本土已確認超過1100萬例病例。來自追蹤項目的數據還顯示，其中有6萬8500多人住院。

Chaikin Analytics首席市場策略師魯梭(Dan Russo)認為，股市可以容忍新冠病毒病例的最新暴漲。

他在報告中說：「似乎投資人更加在乎疫苗新聞，並願意忽略近期的病例激增。」「如果投資人開始關注病例增加，它將會在走勢圖上呈現出來，屆時風險管理將接管。」