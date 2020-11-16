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莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點

編譯陳律安／綜合外電
莫德納新冠疫苗也報捷，激勵美股早盤大漲。美聯社
莫德納新冠疫苗也報捷，激勵美股早盤大漲。美聯社

美國生技公司莫德納（Moderna）表示，該公司的疫苗預防感染新冠肺炎的有效率達94.5%，激勵美股道瓊指數16日早盤大漲約337點或1.14%。

標普500指數早盤也漲0.63%、那斯達克指數小漲0.19%、費城半導體上揚0.84%、台積電ADR勁升5.6%。

莫德納成為近來第二家新冠疫苗試驗傳出捷報的業者，帶動莫德納股價早盤勁揚8.14%；上周美國製藥業者輝瑞（Pfizer）和BioNTech的新冠疫苗試驗數據也顯示有超過90%的效用。

交易員也對莫德納疫苗較易於儲存感到振奮。莫德納新冠疫苗能在一般家用或醫療冰箱內，也就是介於攝氏2.22度至7.78度間，儲藏達一個月；若儲存溫度得以降至攝氏零下20度，這支疫苗的儲藏期更可延長至六個月。相較下，輝瑞新冠疫苗須保存在攝氏零下70度。

新冠疫苗報佳音，提高美國經濟復甦的希望，增加聯合航空、嘉年華郵輪等旅遊類股的吸引力。聯合航空繼上周大漲12.4%後，16日早盤漲3.39%；嘉年華郵輪上周周線增加15.9%，16日日早盤漲6.74%。

Chaikin分析公司首席市場策略師羅素認為，投資人似乎更關注新冠疫苗消息，願意忽略美國近期確診病例激增。

疫苗 美國 指數

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