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防疫有成 台韓中經濟復甦後仍須看歐美臉色

編譯洪啟原／綜合報導
中國10月對美國的貿易順差擴大，因市場對醫療必需品和居家辦公設備需求依然強勁。路透
中國10月對美國的貿易順差擴大，因市場對醫療必需品和居家辦公設備需求依然強勁。路透

亞洲經濟體逐漸成為經濟全面復甦的明顯贏家，在西方消費者需求和防範新冠病毒疫情有成的助攻下，幫助這個地區的工廠轟鳴運轉。

根據國際貨幣基金（IMF），中國今年經濟依然預料成長近2%，預估增幅為任何主要經濟體當中最高，相較下，全球和美國今年的成長率預估分別萎縮4.4%和4.3%。

其他亞洲經濟體也緊追中國之後，包括越南今年預料成長1.6%，台灣預估與去年持平，南韓則預料成長1.9%。

但這些國家很大一部分的成長，格外依賴外銷製成品到全球其他地方，特別是美國和歐洲。例如，亞洲經濟體是筆電、通訊設備、電視及其他家用品的最大製造者之一，在疫情迫使民眾居家防疫之際，這些商品需求皆大幅攀升。隨著西方民眾消費這些商品，亞洲受惠最多。

市調機構TS Lombard經濟學者葛林說：「我們稱這個現象為視訊會議軟體Zoom帶來的熱潮 。」他的研究範圍涵蓋中國中國與北亞。葛林表示，愈來愈多民眾遠距辦公，推升電腦螢幕和筆電需求增加。

關鍵問題在於，隨著西方國家爆發第二波疫情，所有這些需求能否持續下去。由於民眾持續花費紓困金，即使疫情再度退燒，民眾居家辦公和學生線上上課時，對智慧手機和其他裝置的需求可能有限。

根據TS Lombard，台灣10月出口成長年增11.2%，這項成長率幾乎來自電子元件與設備出口，若缺乏這些商品外銷，出口年增率僅0.2%。

同時，中國10月對美國的貿易順差擴大，因市場對醫療必需品和居家辦公設備需求依然強勁。南韓同月對美國和歐盟（EU）的出口也分別增加3.3%和9.5%，與多數主要地區的出口下滑形成對比。

也許，亞洲經濟體未來面臨的最大風險，就是美國或歐洲疫情捲土重來，打壓消費者的支出信心。根據德勤會計師事務所（Deloitte）做的一項零售調查，38%美國消費者基於經濟考量，計劃在購物季縮減支出，每戶家庭的支出預料年減7%。

另一方面，亞洲消費者—特別是中國—對全球經濟的影響力日益壯大，有助彌補西方世界任何需求持續下滑的走勢。根據市調機構eMarketer，中國預估在今年擠下美國，成為全球最大的零售市場。

數據也說，美國也許在2021年重登全球最大零售市場寶座，但長期來看，中國可能成為規模更大的市場。

美國 中國 疫情

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