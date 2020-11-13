跨醫保和科技 Teradoc是理想標的

醫療保健正朝虛擬化邁進。TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)指出，隨著新冠病例數再次上升，兼具醫療保健和科技成分的Teradoc可能是尋求尋求應對波動性投資 人的理想選擇。

戈登說：「這家公司可能在未來10年成為醫療保健系統的創新者。」

Teladoc目前市值264億元，專門從事遠距醫療服務和分析。戈登說，該公司上周完成收購人工智慧公司Livongo，並一直在開發透過「數位維護」提供預防性治療。

他說，「這塊潛在市場未來約有5兆元，因此鑑於這種全新的醫療保健，數位化、在家工作、在家辦公、也可能包括在家醫療，從技術面還是從基本面來看，我真的很看好這種前景。」

從技術面來看，戈登表示，自2015年IPO以來，該股漲幅已近858%。在2018年底回跌再上漲後，Teladoc現在進入了盤整期，「根據最近的市場動盪，我認為這種調整的形式無關緊要。」「事實上，它可能更具建設性。」

戈登參考埃利奧特波浪理論(Elliott wave theory)認為，Teladoc正處於所謂的修正浪潮的盡頭。

根據該理論，股票 通常以A-B-C模式修正，其中A代表下跌的第一站，B是短暫的暫停交易，C是下跌的最後一站。戈登說，當A和C降幅大致相同時，這種趨勢往往會「更明顯」。

戈登說，「修正看來已結束，開始向上移動。」「它才剛公布財報，數字很不錯。上周才合併Livongo。波動性已蕩然無存，即將反彈。」

他補充說，他認為160-170元附近是「支撐點」。Teladoc股價 13日下跌2%至183.07元。

戈登建議透過期權市場操作，買入1月15日到期的200元看漲期權並賣出220元的看漲期權，押注該股在1月中旬前至少可以上漲7%。