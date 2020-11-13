類股輪動 道指升400點 史指創新高

13日，投資人再次看好受惠潛在有效疫苗和明年經濟復甦的股票，股市上漲至歷史新高。(美聯社)

股市上漲至歷史新高，因投資人再次看好受惠潛在有效疫苗 和明年經濟復甦的股票。

道瓊工業平均指數 上漲399.64點或1.37%至2萬9479.81點。史坦普500指數上漲48.14點或1.36%收3585.15點，創歷史新高。而以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲119.7點或1.02%收1萬1818.29點。追踪小型股的羅素2000指數盤中跳升逾2％觸歷史新高，收盤創2018年8月以來新高。

Carnival Corp.上漲7.16%，聯合航空和波音也都上漲逾5%，迪士尼因財報優異而上漲2.16%。在類股方面，能源和工業分別上漲3.8%和2.2%，領漲史指。金融也上漲超過1%。

道指和史指本周升幅可觀，受輝瑞製藥疫苗有效性逾90%訊息的推動。並導致投資人轉向明年經濟復甦的周期性股票，拋售疫情 期間一直持有的科技股。

道指本周上漲4.1%，史指上漲2.16%，那指下跌0.6%，為過去4周中第3周下跌。

摩根大通(JPMorgan)宏觀量化和衍生品策略負責人柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)寫道，「本周的正面疫苗新聞改變了市場走勢，它讓股市超越最近新冠病例激增，放眼疫情結束和經濟重新開放即將到來。」他曾在3月率先看好市場轉向。

然而，由於交易員擔心越來越多新冠病例可能在疫苗上市前嚴重打擊經濟，類股輪動暫停。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據分析顯示，過去一周至少有47州平均每日新增病例上升5%以上。同時至少有46州的住院率上升。光是12日，美國確診病例就超過15萬例。

新冠病例的復燃也導致部分地區重新採行更嚴格的社交隔離措施。芝加哥市長萊特富特(Lori Lightfoot)因病例激增而要求居民取消感恩節活動，並盡量待在室內。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，酒吧、飯店和健身房的新宵禁將於13日生效。

MRB Partners合夥人科爾瑪(Phillip Colmar)在報告中寫道，全球經濟復甦「將持續，但V型部分已經結束，現在已經過渡到緩慢的前進兩步後退一步方式。」