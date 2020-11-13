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iPad超給力 蘋果Q3躍居全球PC市場二哥

編譯林奇賢／綜合外電報導
在疫情迫使許多人在家上班、參與遠距學習課程之際，蘋果持續在平板電腦市場保持領先優勢。蘋果9月推出類似高階平板iPad Pro系列的新版iPad Air，以及10.2吋入門款的新一代iPad。 美聯社
在疫情迫使許多人在家上班、參與遠距學習課程之際，蘋果持續在平板電腦市場保持領先優勢。蘋果9月推出類似高階平板iPad Pro系列的新版iPad Air，以及10.2吋入門款的新一代iPad。 美聯社

最新數據顯示，受惠於新冠肺炎疫情，蘋果iPad第3季出貨量估年增47%，讓蘋果持續維持全球平板電腦龍頭地位。若把平板電腦也算進去，蘋果上季在PC市場的出貨量甚至高居全球第二。

科技網站Appleinsider報導，市場研究機構Canalys的資料顯示，iPad第3季（截至9月底止）出貨量達1,520萬台，高於去年同期的1,040萬台，全球市占率從33.2%擴大至34.4%。

三星平板上季出貨大躍進，出貨量估年增79.8%，至900萬台，市占率達20.4%。華為平板上季則以510萬台，拿下11.5%的市占，出貨量排名第三。

亞馬遜和聯想平板以500萬與420萬台的出貨量，分居四、五名。亞馬遜的市占率為11.3%；聯想則是9.1%。

Canalys表示，若把平板電腦也納入個人電腦（PC）計算，蘋果已躋升為全球第二大PC供應商，總出貨量為2,207.5萬台，僅次於聯想的2,348.6萬台；季軍HP上季總出貨量為1,868.2萬台，連2,000萬台也不到。

蘋果10月29日公布財報時表示，上季iPad營收達68億美元，不僅超過公司內部自行預測的61億美元，也遠高於去年同期的46.6億美元。

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