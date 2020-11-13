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歐洲趕得及聖誕節前重啟經濟嗎？ 小摩這麼說

編譯易起宇／綜合外電
歐洲民眾現在最關心，歐洲經濟究竟能否在聖誕節前重啟，小摩專家認為沒問題。路透
歐洲民眾現在最關心，歐洲經濟究竟能否在聖誕節前重啟，小摩專家認為沒問題。路透

「歐洲趕得上在聖誕節前重啟經濟嗎？」隨著年底將至，這是許多歐洲人最想問的問題。摩根大通（小摩）專家相信，歐洲目前實施的新冠肺炎封鎖措施，會在耶誕假期開始前鬆綁。

歐洲各國現在都在加緊應對第二波疫情德國和法國這兩個歐洲最大經濟體，已實施全國性封鎖措施，許多其他國家也都加強防範措施。

近幾周封鎖措施升級，已再度衝擊歐洲服務業，當地民眾對這些措施將延續到何時，也十分擔心。

摩根大通經濟學家David Mackie在12日發布的報告中表示：「鑒於12月會有大量的經濟和社會活動要進行，有必要了解目前的時間表是否會照常，而我們的判斷是會如常進行。」

德國的全國性封鎖措施預計將維持到11月底；法國目前的措施預計會延續到12月1日；英國最新的封鎖措施預計到12月2日結束。

Mackie表示：「封鎖措施應該會在12月初放寬，經濟和社會活動因此能趕在年終假期以前迅速恢復。」「歐洲明年初是否會再實施封鎖措施，還有待觀察，這多半取決於疫苗的發展，但至少現在歐洲國家在翻轉疫情上已做得夠多。」

小摩把歐洲最新的人流數據，與第一波疫情時的情況比較。小摩的結論是，德國、西班牙和英國的人流數量，已下降至足以維持疫情擴散在可控管的程度。

小摩也認為，愛爾蘭、荷蘭和斯洛伐克，這三個較早在目前第二波疫情中提高限制措施的國家，新增確診人數過去一周已經減少。

Mackie說：「這些經驗顯示，最近幾周在全歐洲實施的限制措施，將足以再次控制疫情，至少目前為止是如此。」

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