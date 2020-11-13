歐洲趕得及聖誕節前重啟經濟嗎？ 小摩這麼說

歐洲民眾現在最關心，歐洲經濟究竟能否在聖誕節前重啟，小摩專家認為沒問題。路透

「歐洲趕得上在聖誕節前重啟經濟嗎？」隨著年底將至，這是許多歐洲人最想問的問題。摩根大通（小摩）專家相信，歐洲目前實施的新冠肺炎封鎖措施，會在耶誕假期開始前鬆綁。

歐洲各國現在都在加緊應對第二波疫情 。德國 和法國這兩個歐洲最大經濟體，已實施全國性封鎖措施，許多其他國家也都加強防範措施。

近幾周封鎖措施升級，已再度衝擊歐洲服務業，當地民眾對這些措施將延續到何時，也十分擔心。

摩根大通經濟學家David Mackie在12日發布的報告中表示：「鑒於12月會有大量的經濟和社會活動要進行，有必要了解目前的時間表是否會照常，而我們的判斷是會如常進行。」

德國的全國性封鎖措施預計將維持到11月底；法國目前的措施預計會延續到12月1日；英國 最新的封鎖措施預計到12月2日結束。

Mackie表示：「封鎖措施應該會在12月初放寬，經濟和社會活動因此能趕在年終假期以前迅速恢復。」「歐洲明年初是否會再實施封鎖措施，還有待觀察，這多半取決於疫苗的發展，但至少現在歐洲國家在翻轉疫情上已做得夠多。」

小摩把歐洲最新的人流數據，與第一波疫情時的情況比較。小摩的結論是，德國、西班牙和英國的人流數量，已下降至足以維持疫情擴散在可控管的程度。

小摩也認為，愛爾蘭、荷蘭和斯洛伐克，這三個較早在目前第二波疫情中提高限制措施的國家，新增確診人數過去一周已經減少。

Mackie說：「這些經驗顯示，最近幾周在全歐洲實施的限制措施，將足以再次控制疫情，至少目前為止是如此。」