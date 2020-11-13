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道瓊早盤漲200點 經濟復甦受益股重獲青睞

編譯易起宇／綜合外電
美國股市早盤上漲，投資人繼續押注會受益於明年經濟復甦的股票。美聯社
美國股市早盤上漲，投資人繼續押注會受益於明年經濟復甦的股票。美聯社

美國股市今（13日）早盤走升，受益於疫苗研發成功和明年經濟復甦的股票重獲青睞。迪士尼、嘉年華、聯合航空、波音等公司股票，早盤皆上漲。

道瓊工業指數早盤上漲233點，或0.8%；標普500指數漲0.75%；那斯達克指數漲0.7%；費城半導體指數漲1.43%；台積電ADR漲1.69%。

迪士尼12日盤後發表財報，優於預期，今日早盤漲逾3%。嘉年華股價漲逾2%、聯合航空與波音漲幅都超過1%。

摩根大通總體量化和衍生性商品策略主管柯蘭諾維奇表示：「本周的疫情利多消息改變了局勢，這讓市場無視近來確診人數的激增，直接看到疫情的即將結束，和經濟廣泛重啟。」

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司9日宣布，其新冠疫苗有效率超過90%後，道瓊指數截至12日止已漲了2.7%，市場資金也從科技股輪動到景氣循環股，看好這些股票會在明年經濟復甦時受益。

不過，這波輪動在11、12日暫歇，因為交易員擔心，確診病例增加，可能會在疫苗真正問世前，嚴重衝擊經濟。

道瓊指數12日收跌逾300點，連續兩日以下跌做收；標普指數也收跌1%，使本周漲幅只剩0.8%；那斯達克指數本周截至12日止共跌1.6%。

美國的新冠確診以及重症患者人數持續攀高，約翰霍普金斯大學彙整數據顯示，美國至少有47州的本周平均新增確診人數，比上周增加至少5%。重症患者人數也有至少46個州增加。

指數 美國 疫苗

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