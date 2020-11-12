疫苗不是萬靈丹 Fed鮑爾：未來數月經濟挑戰仍嚴峻

美國聯準會主席鮑爾。（路透）

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾 周四（12日）警告，美國因新冠疫情引發的經濟危機還沒有到達最壞地步，儘管疫苗研發已露曙光，未來幾個月仍將充滿挑戰。

鮑爾是在參加與歐洲央行 （ECB）總裁拉加德、英國央行總裁貝利的線上討論會時，做此表示；拉加德與貝利隨即呼應他的看法。

鮑爾說：「我們確實看到經濟繼續走在堅實的復甦道路上，但在美國，主要的危機是病毒現在顯然又再更加擴散。因此，接下來的幾個月仍然挑戰重重。」

三位全球主要央行首長都同意，現在還不能過於自滿，他們強調，光是一支疫苗不足以終結新冠病毒造成的經濟危機。

貝利說，最近疫苗研發傳出的消息「令人鼓舞」，他期待因而能夠減少不確定性，但「我們還沒有到解除危機的時候」。拉加德則表示，儘管可能看到新冠疫情結束，不過「我不想過於興奮」。

美國聯準會下次政策會議定於12月15日、16日兩天舉行。市場認為Fed有可能微調購債計畫，以期進一步支撐經濟。英國央行在上周已經宣布擴大購債規模。歐洲央行也已經明白宣示，已準備好隨時下個月可在歐元區增加貨幣寬鬆度。

鮑爾表示，「我認為我們需要再做更多。國會也需要在財政刺激政策方面多努力。」目前美國最新一輪的刺激計畫，還卡在國會。如果喬治亞州目前未定的參議員席次，後來確定由共和黨取得，那麼共和黨將繼續維持在參議院的多數控制權。