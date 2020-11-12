房屋股看似穩定 弱點已現

住房類股正處於不穩定狀態。Miller Tabak股票 策略師馬利(Matt Maley)說，雖然該集團從基本面上看來不錯，但一些弱點已經開始形成。

他指出，「過去兩年我都看好這個股。」「但是有時股票的表現與一般認為其應有的表現或基本面，告訴我們它會有些不同的結果。」

即使抵押貸款 申請的需求降至6個月來最低水平，但房屋類股大多走升。領漲個股是D.R. Horton，在Susquehanna 11日調升其評級後，股價當日上漲近3%。在10日的財報電話會議上，D.R. Horton CEO 奧德(David Auld)表示，目前房地產市場「是我見過最好的市場」。

但是，馬利指出，該類股正在醞釀某些技術面上的弱點，「目前，我們在這個類股中看到一些弱勢。仔細看一下ITB房屋建築ETF的走勢圖。它已經跌破3月以來的趨勢線，因此這是個負面因素。現在，它又已經接近測試關鍵的支撐位，也就是頭肩形態的頸線。因此，換句話說，如果它在跌破該趨勢線之後再跌至另一個低點，這將對整體類股構成負面訊號，並發出一個警示信號。」

不過另一方面，Chantico Global創始人兼CEO及Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，房屋庫存量將是該類股的最大支撐因素。

桑切斯說：「房屋庫存量多年來一直偏低。」「自2018年以來我們一直在面對房屋庫存的緊張狀況，這將繼續幫助支撐房價並為房屋建築商提供幫助。」

ITB ETF 12日收盤下跌1.88%。