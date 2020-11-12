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大摩：臉書谷歌Pinterest引領明年數位廣告

記者張大仁／綜合報導

摩根史坦利(Morgan Stanley)分析師指出，網路廣告在2021年將成長20%，而主要領頭的個股是臉書、谷歌和Pinterest。

臉書、谷歌、Snap、推特、Pinterest和亞馬遜等科技巨頭的第3季財報顯示，最近幾個月數位廣告營收回升，並暗示與電商爆炸式成長有關的數位廣告趨勢可能會長期存在。

摩根史坦利分析師認為第3季廣告表現與明年的「V型復甦」期待相提並論。第3季網路廣告公司發現電商廣告支出激增，而受疫情重創的品牌廣告開始回流。

大摩表示，由於居家令讓消費者行為改變，加速廣告嘗試並轉向數位化的趨勢。預測2020年和2021年的廣告支出分別提高8%和15%，較上年同期分別比增加11%和20%。

廣告產業復甦主因許多因素發揮作用。大摩分析師表示，2019年與網路旅遊相關的支出占數位廣告市場的8%，約占整體電商的2%，但2020年下降50%。預計這種情況將在未來2年內恢復。

分析師預測第4季臉書廣告同比成長29%，2021年同比增加27%，高於市場預期。但強調，這些預測並未包括Instagram Shops或Reels的任何貢獻，這兩種產品明年可能會「增加數億元的廣告營收」。

分析師預計，谷歌與旅行相關的付費搜索將會明顯復甦，而YouTube可能會在2021年獲得更強大的直效式行銷(direct response)和更穩定的品牌廣告市場帶來的收益。

摩根史坦利同時表示，在其他產品創新中，Pinterest的自動競價將在「避疫假期」及明年成為利多因素。他們說，今年稍早時Pinterest的廣告收入中至少有三分之一是純品牌廣告支出。這代表隨著更全面的品牌市場改善，該公司很可能會因此獲利，並且隨著其績效行銷工具的建立，該公司還將在直效式行銷方面獲得更多企業支出。

分析師 摩根史坦利 臉書

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