新冠病例再起 道指全面下跌

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell，圖)表示，即使本周初有正面的疫苗消息，美國經濟前景仍然不確定，主要平均股指聞訊大跌。美聯社

美國 新冠病例越來越多，引發人們對年底前經濟復甦的擔憂，股指因而下跌。

道瓊工業平均指數 下跌317.46點或1.08%收2萬9080.17點，早盤一度下跌495點。史坦普500指數下跌35.65點或1.0%收3537.01點。那斯達克綜合指數下跌76.84點或0.65%收1萬1709.59點。

史指的跌幅僅較上周收盤價高出0.8%，回吐大多數本周因疫苗 消息帶動的升幅。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，即使本周初有正面的疫苗消息，美國經濟前景仍然不確定，主要平均股指聞訊大跌。

鮑爾就疫苗指出：「從我們的角度來看，現在要評估新聞對經濟發展道路的影響為時過早，尤其是在短期內。」「隨著病毒繼續散播，未來幾個月可能仍具挑戰性。」

新冠病毒病例數持續上升。光是11日全美就確認超過14.4萬例感染記錄，使總數達到1000萬例。芝加哥12日發布居家建議，以遏制病毒傳播；而紐約對餐館、酒吧和健身館實行新的宵禁。

StoneX全球市場策略師亞巴西(Yousef Abbasi)表示，「11月初的幾個利多催化劑退燒，股市仍對一些近期新冠病例數趨勢感到擔憂，美國已出現創紀錄的病例數，並連續8天超過10萬個新病例。」

旅遊和銀行類股表現最差。聯合航空下跌4.31%，Carnival下跌7.84%。摩根大通、花旗集團和富國銀行均下跌逾1.2%。

輝瑞公司和BioNTech宣布研發中的新冠病毒疫苗在其三期試驗中似乎有超過90%的有效性，激發了依賴經濟復甦股票的上漲。

Moderna在11日晚間宣布其三期試驗已經累積足夠數量的受測人數，並將初步結果提交給獨立的安全監督委員會，有關疫苗的更多正面消息可能很快就會到來。

輝瑞發布疫苗消息後，股市反彈。貝萊德(BlackRock)全球配置團隊負責人里德(Rick Rieder)預計股市年底前將繼續上漲，但預計交易量會波動。

他還說，儘管新冠病例增加，但他仍相信經濟會繼續復甦，「Fed將維持寬鬆模式一段時間。」「在投入這多的寬鬆措施、那麼多的流動性、再加上財政紓困措施，經濟實際上會表現得很好。」

在數據方面，勞工部表示，上周首次申請失業救濟金人數從前周的75.7萬降至70.9萬，連續第4周下降。