我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登同意釣魚台適用美日安保條約 中國反彈

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

編譯湯淑君／綜合外電
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美國科技股11日勁揚，但華爾街分析師認為，科技股漲勢已接近強弩之末，明年光芒可能減弱，輪到價值型股票揚眉吐氣。

財經網站MarketWatch報導，花旗銀行首席美股策略師Tobias Levkovich在研究報告中指出，科技類股目前在標普500指數所占的權重高達35%，如此一面倒的情況昔日都難以為繼。他建議投資人布局配息股，而這些配發股利的公司「往往屬於價值股陣營」。

尚博投資管理公司（Thornburg）投資主管暨基金經理人Ben Kirby也呼應這種看法。他表示，明年科技股報酬率可能不像今年這麼壯觀，投資人會需要持有一些配息股。

最近接受MarketWatch專訪的Kirby解釋，因為新冠肺炎疫情的緣故，此時美國科技公司的市場滲透率已升到高點，「許多企業在疫情期間大砸科技支出，我們認為這意味大量需求提前湧現，花掉原本可能分兩、三年使用的經費」。因此，與今年相比，2021年科技產業展望可能相形失色。

那麼2021年該押注什麼好呢？Kirby看好國際股市，一大理由是提供更高的股利收益，例如歐洲電信公司Orange和Vodafone。他也持有幾檔科技股，但只挑配發股利的，例如台積電、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）。美股方面，則推薦今年股價約跌17%但配發股息的摩根大通，以及有強大房市題材可發揮的家得寶（Home Depot）。

Kirby認為，揀一些便宜的能源股也無傷。他說：「15年前，能源是最大類股，現在只占美股市值2%或3%，所以已變成小產業，且幾乎人人嫌棄。從反向操作角度來看，這世界使用石油的時日還長得很呢。」他的基金目前持有道達爾（Total），當然這檔能源股也配息。

投資 美股 美國

上一則

美前財長喊話 恢復強勢美元

下一則

疫苗傳佳音 歐洲央行下月仍會擴大貨幣寬鬆嗎？

延伸閱讀

市場回補科技股 拋經濟復甦股

市場回補科技股 拋經濟復甦股
世界晚報／美多地疫情反撲 有州長哀求民眾待在家

世界晚報／美多地疫情反撲 有州長哀求民眾待在家
道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情

道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情
科技股疲軟 那指續跌 道指獨紅

科技股疲軟 那指續跌 道指獨紅

熱門新聞

美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
巴菲特執掌的波克夏公司，在今年頭九個月實施價值160億美元的庫藏股計畫。(美聯社)

巴菲特今年最大「獵象目標」：買回160億庫藏股

2020-11-08 21:59
美國股市早盤大漲，選舉不確定性消散助漲股市。美聯社

道瓊早盤漲逾400點 美大選不確定性消散 投資人歡喜

2020-11-05 09:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席