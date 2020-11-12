美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美國 科技股11日勁揚，但華爾街分析師認為，科技股漲勢已接近強弩之末，明年光芒可能減弱，輪到價值型股票揚眉吐氣。

財經網站MarketWatch報導，花旗銀行首席美股 策略師Tobias Levkovich在研究報告中指出，科技類股目前在標普500指數所占的權重高達35%，如此一面倒的情況昔日都難以為繼。他建議投資 人布局配息股，而這些配發股利的公司「往往屬於價值股陣營」。

尚博投資管理公司（Thornburg）投資主管暨基金經理人Ben Kirby也呼應這種看法。他表示，明年科技股報酬率可能不像今年這麼壯觀，投資人會需要持有一些配息股。

最近接受MarketWatch專訪的Kirby解釋，因為新冠肺炎疫情的緣故，此時美國科技公司的市場滲透率已升到高點，「許多企業在疫情期間大砸科技支出，我們認為這意味大量需求提前湧現，花掉原本可能分兩、三年使用的經費」。因此，與今年相比，2021年科技產業展望可能相形失色。

那麼2021年該押注什麼好呢？Kirby看好國際股市，一大理由是提供更高的股利收益，例如歐洲電信公司Orange和Vodafone。他也持有幾檔科技股，但只挑配發股利的，例如台積電、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）。美股方面，則推薦今年股價約跌17%但配發股息的摩根大通，以及有強大房市題材可發揮的家得寶（Home Depot）。

Kirby認為，揀一些便宜的能源股也無傷。他說：「15年前，能源是最大類股，現在只占美股市值2%或3%，所以已變成小產業，且幾乎人人嫌棄。從反向操作角度來看，這世界使用石油的時日還長得很呢。」他的基金目前持有道達爾（Total），當然這檔能源股也配息。