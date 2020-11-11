力爭選舉翻盤 川普猿聲啼不盡 華爾街已過萬重山

華爾街已接受白登當選的事實。（歐新社）

川普 競選團隊正就2020年總統大選結果展開法律戰。但另一方面，華爾街早已向前看。

即使川普總統宣示會戰鬥到底並且不願認輸，但華爾街對白登 將於1月20日成為美國第46任總統無毫無懸念。

專家表示，川普的一連串訴訟只是串場秀。投資 人、分析師和市場策略師真正關注的焦點是輝瑞公司的重大疫苗訊息、白登的政策和內閣組成，以及即使喬治亞州參議員選舉進行複選，共和黨是否繼續掌控參議院。

花旗集團首席美股策略師列夫科維奇(Tobias Levkovich)表示：「對大多數投資人來說，選舉已經結束。」「訴諸法律需要提供有關做假和違規行為的證據，但目前看不出有任何證據。」

他補充說，川普推翻選舉結果的可能性「遙不可及」。

華爾街和美國企業集團領導人之一的摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)毫不猶豫地呼籲和平轉移權力。他在媒體確認白登當選總統的45分鐘後發表聲明，敦促所有人「尊重結果」、「尊重選民的決定」和「支持權力和平過渡」。

「極端不可能」

川普競選團隊努力想拿2000年的重新計票來相提並論；2000年大選當年直到12月中旬才決定最終結果。

但投資人對此並未給予太多關注，因為專家表示，川普在太多州的選票落後太多，即使重新計票也不會影響結果。

貝萊德策略師在給客戶的報告中寫道：「我們認為，重新計票和法律挑戰要推翻選舉結果，以致因而引發市場波動的可能性微乎其微。」

Raymond James分析師米爾斯(Ed Mills)和米肯斯(Chris Meekins)表示，就算川普繼續大打法律戰，但「這些行動極不可能改變結果」。

兩位分析師在題為「目前關注喬治亞州」客戶報告中寫道：「這不是2000年重演，當時的選舉是取決於一州數百張選票。」「雖然花了幾天時間才確定結果，但我們並不認為這是一場有爭議的選舉。」

川普團隊一開始的法律努力對投資人似乎也沒有造成明顯影響。

Compass Point Research and Trading政策研究主管博爾坦斯基(Isaac Boltansky)在報告中寫道：「任何看過川普在費城競選新聞發布會的人，都可能和我們一樣對他的看法充滿懷疑。」

「該是執政的時候了」

就像戴蒙一樣，商業團體很快認可選舉結果，並表達向前看的願望。

美國銀行家協會(American Bankers Association)承諾與即將上任的白登政府和國會合作，讓經濟從疫情中復甦。大型企業的主要遊說團體《商業圓桌會議》也迅速祝賀白登當選總統，並忽略結果可能被推翻的可能性。

《商業圓桌會議》發表聲明指出：「即使我們尊重川普競選團隊的權利，要求重計票數、對有證據的投票違規行為進行調查，並用盡合法的法律補救措施，但沒有跡象顯示任何這些作法會改變選舉結果。」

美國商會(The US Chamber of Commerce)表示，「重要的是充分計算每一票並解決任何爭議來完成選舉程序。」但是，這個全美最大商業遊說團體也呼籲結束競選活動。

商會政策負責人布萊德利(Neil Bradley)說：「現在該是施政的時候了。」

凌晨3點推文不再

對投資人來說，選舉不僅被視為已經結束，而且被認為這樣的結果「正好」充分滿足制衡需求，也就是民主黨入主白宮，國會兩黨分治。

而且，共和黨擋下了藍潮，消弭了高稅收和全面氣候立法的威脅。花旗集團的列夫科維奇說：「讓投資人不再擔心會出現非常激進的左翼政策。」

然而，被川普在競選期間嘲笑是「瞌睡喬」(Sleepy Joe)的白登，在經歷連續4年的市場動盪後，應該會帶來健康的穩定。

列夫科維奇說：「市場應該會感到高興，率性的決定可能會更少，午夜的推文不再。」「從某種意義上說，總統行使職權方式會更加平靜。」