回補跌深科技股 那指走升 道指獨跌

一反本周走勢，史坦普500指數和那斯達克綜合指數11日走升，因為投資人回頭買進本周遭拋售的科技股，賣出受惠經濟復甦類股。美聯社

一反本周走勢，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數11日走升，因為投資 人回頭買進本周遭拋售的科技股，賣出受惠經濟復甦類股。

史指上漲27.13點或0.77%收3572.66點，那指上漲232.57點或2.01%收1萬1786.43點。本周來表現強勁的道瓊工業平均指數下跌23.29點或0.08%收2萬9397.63點。

蘋果上漲3.04%，Netflix上漲2.19%，臉書和亞馬遜分別上漲1.49%和3.37%。Alphabet上漲0.55%，微軟上漲2.63%。

在此同時，美國 運通下跌4.17%，領跌道指。波音和迪士尼分別下跌3.47%和3.02%。

輝瑞製藥(Pfizer)和BioNTech宣布其研發中的疫苗有效超過90%，推動道指連日強升，讓投資人放棄科技股和宅經濟類股，而轉進受惠經濟復甦的周期性類股。

Bernstein投資組合策略團隊聯席主管佛雷瑟詹金斯(Inigo Fraser-Jenkins)在報告中寫道：「像是本周這種突然出現的宏觀正面利多，可以暫時提振所有價值型類股。」「但是，對明年的前景必須更加細微地觀察。」

他指出，大型科技公司的「成長周期更長」。

科技股和消費性非必需品是本周表現最差的類股，但11日表現出色。科技股上漲超過2%，消費性非必需品類股上漲1.5%。

本周來表現最好能源和金融類股相對走低。能源股下跌0.8%，而金融股下跌0.5%。不過即使下跌，但本周以來能源仍上漲超過16%，同期金融類股保有8.4%的漲幅。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示：「本周的走勢的確反映出股市關注的內容。」「當然除了股市戲劇性的反應外，債市也被納入其中。」

由於退伍軍人節假期，債市11日休市。然而，本周稍早，隨著交易員拋售美國國債，10年期美國國債殖利率創下3月來最高水平。

雖疫苗和抗體藥物陸續發布，美國再次刷新7日平均新冠病毒感染記錄，同時還跨越9日全國1000萬例的慘淡里程碑。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，9日的7天平均新病例數為10萬8964例，比前一周增加37%。