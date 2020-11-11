美元意外止跌回升 原因何在？

美元止跌回升，令許多分析師大感意外。 路透

分析師原先預期，新冠疫苗的突破進展和民主黨白登贏得美國總統大選 ，將使美元 再度走軟，但近幾天DXY美元指數 卻在跌至兩年半低點後開始反彈，令市場大感意外。

美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數上周五（6日）跌至92.2，9日傳出疫苗有效的樂觀消息後一度跌至92.1，但該指數已連兩個交易日收高，11日盤中站上93，本周迄今已回升0.85%。

過去幾個月來，市場普遍認為疫苗研發的突破，將扶助全球經濟重拾成長，也將為投資人創造更好的海外投資機會，從而打壓美元匯率。此外，白登勝選被視為美國推出大規模財政刺激的契機 ，也不利美元。

分析師指出，美元回升的原因是市場已大致反映美元的跌勢；目前美元指數約比3月的高點低11%，過去七個月裡有六個月的月線收黑。Jefferies外匯策略師貝克特爾（Brad Bechtel）表示，美元周一自最近的低點反彈，為他的觀點提供佐證：美元不會陷入長期跌勢。

貝克特爾說：「我不認為美元會長期處於熊市。」他預測歐元匯率可能會從當前的約1.18美元跌到1.14美元，「如果經濟真的再次好轉，依據美元『微笑』理論，當美國經濟成長速度超過其他國家，或者在避險期間，美元的表現將優於其他貨幣。」

貝克特爾並表示，儘管聯準會（Fed）的寬鬆政策可能打壓美元，但歐、亞主要央行和政府也可能擴大刺激措施，這將抑制他們的貨幣走強。