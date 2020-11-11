川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

美國總統川普。(美聯社)

CNN Business網站報導，美國總統川普 的競選團隊希望藉訴訟扭轉2020年總統大選結果，但華爾街已認定民主黨候選人白登 當選下任總統，注意力轉向其他要事。

分析師和市場策略師表示，川普提起一連串選舉訴訟，不過是插曲；現在對投資 人而言，主戲已從總統大選轉向三件事：輝瑞藥廠（Pfizer）宣布研發疫苗「保護效力達90%」的大好消息、白登的政策與新內閣組成，以及喬治亞州參議員選舉生變是否影響共和黨掌控參議院。

花旗集團（Citigroup）首席美國股票策略師Tobias Levkovich說：「對多數投資人而言，現在普遍的觀點是，選舉已大勢底定。對簿公堂，需要舉出選舉舞弊和違規的證據。而我沒看到任何證據。」

Levkovich說，川普想翻轉選舉結果的「機會渺茫」。

摩根大通（JPMorgan Chase ）執行長戴蒙已呼籲和平移交政權。在CNN等主流媒體估測白登當選後的45分鐘之內，戴蒙就發布聲明，敦促人人「尊重選舉結果」、「尊重選民的抉擇」，並且「支持政權和平轉移」。

儘管川普陣營仍寄望藉訴訟以拖待變，看看重新計票能否翻盤，投資人對此並不太關注，畢竟川普在太多州得票數落後太多，即使重新計票也改變不了什麼。

貝萊德（BlackRock）策略師團隊在致客戶報告中寫道 ：「我們認為，藉由重新計票和法律挑戰扭轉結局的可能性微乎其微，因此眼光宜跳脫任何衍生的市場波動。」

Raymond James分析師Ed Mills和Chris Meekins表示，川普法律戰可能持續打下去，但「要想改變結局極不可能」，因為「這不是2000年的翻版，當年選舉結果取決於一個州的幾百張選票」；2020年總統大選「雖費時數日才判定當選人，我們不認為這場選舉有什麼爭議」。

對投資人而言，選舉結果不但塵埃落定，結果也「恰如其分」——民主黨人入主白宮，國會由兩黨分治，被視為對股市最佳情況。這是因為若民主黨贏者全拿的「藍色浪潮」落空，推動加稅和大規模監管的威脅可望減輕。

Levkovich指出，投資人最懼怕的是落實民主黨左翼進步派的激進政策。他認為，市場歷經川普主政下四年的驚濤駭浪後，由白登掌舵的美國可望趨於平穩，「市場樂見衝動式決策減少、半夜突發的推特聲明減少」，白登當總統「行事風格令人覺得會平和穩重一點」。