同日外送服務Shipt瞄準購物季

Shipt瞄準年底假期購季商機，打算爭取更多客戶。（Getty Images）

目標百貨 (Target)旗下當日外送服務Shipt CEO卡魯索(Kelly Caruso)表示，客戶持續使用該公司的當日送貨服務，是因為他們已經發現，在全球疫情 危機期間不必出門去賣場，反而可以從中獲利。

卡魯索說，她本身也是個職業婦女。在成為該公司CEO之前就已是Shipt的會員，由於雜貨和其他網購商品直接送貨到府，她可以花更多時間來陪伴孩子。

她說，「從客戶的反映可知，疫情大流行帶來的好處之一就是放慢腳步，與家人在一起做飯、一起吃飯、一起玩遊戲的時間更長。」「即使疫情結束，他們也不想失去這種感覺。」

自2017年被目標百貨以5.5億元現金收購之後，Ship一直在成長。它為包括目標百貨在內的100多家零售商 提供當日外送服務。與Uber和Lyft等零工經濟公司類似，Shipt依靠合約員工來完成訂單。並與Instacart等第三方外送公司以及部分零售商自有的外送服務同步競爭。

該公司向來採取會員制。但卡魯索表示，該公司於8月嘗試一種全新方式來吸引更多客戶，而不必被長約束縛。

現在客戶每年只需支付99元年費就可獲得35元以上訂單無上限當日外送服務。也可以為單次外送支付9.99元費用，或以折扣價購支付單一商品外送。

她說，這項調整讓當月新客戶增加了25%。

隨著購物假期臨近，Shipt計畫爭取10萬名購物者。這將使其全美購物者總數超過30萬，是今年初以來的3倍。

在疫情期間，Shipt一直是推升目標百貨銷售額的業務之一。由Shipt完成的目標百貨銷售額在第2季同比成長超過350%。

卡魯索說，Shipt將繼續提供更多零售商外送服務，以提供從寵物和嬰兒用品到家用清潔劑等更多種類的產品。