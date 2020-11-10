我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

國際獨立觀察團：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

科技股遭拋售 史指那指黯然 道指獨紅

記者張大仁／綜合報導
紐約一個公交車站的玻璃反映出新冠檢測廣告。其後則是藥廠輝瑞(Pfizer)的總部。(美聯社)
紐約一個公交車站的玻璃反映出新冠檢測廣告。其後則是藥廠輝瑞(Pfizer)的總部。(美聯社)

在前一個交易日大後，道瓊工業平均指數繼續走升。市場輪轉退出疫情期間漲幅過高的個股，並持續流入與經濟復甦有關的類股。

道指上漲262.95點或0.9%收2萬9420.92點。然而，由於主要科技股急跌，史坦普500指數和那斯達克綜合指數走跌。史指小跌4.97點或0.14%收3545.53點，那指下跌159.93點或1.37%收1萬1553.86點。

US Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示：「股市的這種輪轉走勢很可能會持續到今年年底。」「從長遠來看，科技，消費性非必需品和通訊服務仍然看好。但我認為，短期內，隨著經濟改善跡象出現，周期性類股的表現將會十分出色。」

亞馬遜股價在10日下跌5%後再跌3.46%。Zoom Video下跌9.01%，前一交易日下跌17%。Alphabet和微軟分別下跌1.35%和3.38%。

因經濟復甦而受惠的個股大多走升。雪佛龍(Chevron)和艾克森美孚分別上漲4.64%和2.22%，波音上漲5.2%。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示：「在今年大多數時間引領股市走高的『居家避疫』操作可能會失寵。」「科技股的長期前景仍然看好，但它可能不會像3月以來的那樣獨領風騒。」

道指和史指10日盤中均觸及歷史高點，隨後由於科技類股的疲軟對大盤構成壓力，由高點大幅回軟。那指則因投資人拋售亞馬遜、Zoom Video和Netflix等熱門居家令個股，下跌1.5%。

美國製藥業巨頭輝瑞公司(Pfizer)和德國生技公司BioNTech 10日宣布研發中的疫苗在預防新冠病毒(Covid-19)方面的有效性超過90%。在美國食品和藥物管理局(FDA)批准禮來公司(Eli Lilly)的新冠病毒緊急療法後，投資人在11日也獲得一些疫情的正面消息。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「輝瑞疫苗的測試結果比大多數預期來得更好，這意味著經濟可能比預期更快重新開放。加上經濟數據繼續讓人意外地轉佳，現在，股市正為2021年經濟好轉的前景定價。」

即使輝瑞發表重大疫苗新聞，美國的新冠病例突破1000萬例，這是個悲觀的里程碑，距每日感染量創下900萬紀錄僅10天。許多華爾街人士認為，有效的疫苗對經濟全面復甦至關重要。

疫苗 美國 投資

上一則

日經：立訊可能提前打入iPhone鏈 生產iPhone 12 mini

延伸閱讀

世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻

世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻
美股早盤漲逾100點 科技股承壓

美股早盤漲逾100點 科技股承壓
英衛生大臣：已要求NHS下月開始做好部署疫苗準備

英衛生大臣：已要求NHS下月開始做好部署疫苗準備
輝瑞新冠疫苗里程碑！保護力9成 月底尋求FDA緊急授權

輝瑞新冠疫苗里程碑！保護力9成 月底尋求FDA緊急授權

熱門新聞

尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
美國股市早盤大漲，選舉不確定性消散助漲股市。美聯社

道瓊早盤漲逾400點 美大選不確定性消散 投資人歡喜

2020-11-05 09:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了