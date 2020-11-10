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日經：立訊可能提前打入iPhone鏈 生產iPhone 12 mini

編譯黃嘉洵／綜合外電
日經新聞引述消息來源報導，立訊已派遣一組員工前往緯創中國廠，學習如何生產iPhone。路透
日經新聞引述消息來源報導，立訊已派遣一組員工前往緯創中國廠，學習如何生產iPhone。路透

日經新聞報導，蘋果AirPods無線耳機代工廠立訊精密，已在蘋果的支持下，派員前往還沒完成收購的緯創昆山廠區，研究iPhone 12 mini的生產作業，希望能提前打入iPhone供應鏈，企圖挑戰鴻海集團在iPhone供應鏈中的主導地位。

消息人士報導，立訊已派遣一組員工前往緯創旗下一座中國工廠，研究生產iPhone。此舉相當罕見，原因是立訊對緯創這座工廠的收購交易尚未完成，且蘋果甚少允許外部員工造訪供應業者的生產廠，特別是在當前的iPhone生產期高峰。

多名消息來源指出，同樣令人意外的是，立訊員工是在研究最新款iPhone 12 mini的生產；外界原本預期立訊要到明年才會開始生產較舊的iPhone機型。

立訊7月斥資人民幣33億元（4.99億美元），收購緯創在昆山的iPhone組裝廠，以強化與蘋果的關係，並挑戰鴻海集團，收購案預定今年底完成。兩名消息人士說，緯創昆山廠負責iPhone 12 mini約兩成的訂單。

一名主管階層的消息人士說，立訊正與緯創在昆山生產最新的iPhone 12 mini，但距離達到令人滿意生產表現的步調緩慢，立訊還有很大的學習空間。

過去首度加入iPhone組裝鏈的企業，都從舊款機型開始生產，因為蘋果對舊機型的生產時程標準沒有新機那麼緊湊；相較之下，最新的旗艦機種必須在短時間內備妥出貨，以滿足假日購物旺季的需求。知情人士說，立訊先前預料要等到完成收購緯創的工廠之後，從明年開始小規模生產舊款iPhone，在2022年之前擴大生產規模。

立訊在還沒完成收購案前，就先在iPhone組裝線部署員工，顯示蘋果希望立訊能盡速加快腳步，並且開始生產。知情人士也說，若沒有蘋果加州總部的特別許可，沒有任何供應商和其他訪客能造訪蘋果的生產線。

iPhone 蘋果 鴻海

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