股市大漲 千億美元富豪俱樂部破紀錄有5大亨

股市大漲，推升法國精品巨擘路易威登集團執行長阿諾特的身價9日突破千億美元。(路透)

新冠病毒疫苗報佳音推動股市大漲，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）的身價在周一（9日）突破1,000億美元 ，加入貝佐斯 （Jeff Bezos）、蓋茲（Bill Gates）、查克柏格（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）組成的超級富豪行列。

根據彭博億萬富翁指數，這是千億美元萬富豪俱樂部首見有5名成員。這群人擁有的財富一日之間集體暴增680億美元。

儘管今年充斥混亂和危機，但對全球最富人士而言，卻是輝煌的一年。彭博億萬富翁指數追蹤的500人，財富自1月來增加1.2兆美元，增幅為21%，主要受惠於股市大漲、市場流動性充足，以及善用低迷估值獲利。

最富族群的財富增加快速，占據富豪榜前幾名的人士是最佳證明。兩年前，世上僅有亞馬遜 創辦人貝佐斯這麼一位千億美元富豪，雖然離婚時給了前妻MacKenzie Scott數百萬股亞馬遜股票，但他現在又再度成為千億美元富豪。

政策研究所（Institute for Policy Studies）不平等與公益項目（program on inequality and the common good）主任Chuck Collins說：「這並非值得慶祝的里程碑，而是棘手反映出破碎的全球經濟體系。」