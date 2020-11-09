我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

川普用的禮來藥廠新冠抗體療法 獲FDA緊急授權使用

股市大漲 千億美元富豪俱樂部破紀錄有5大亨

編譯季晶晶／綜合外電
股市大漲，推升法國精品巨擘路易威登集團執行長阿諾特的身價9日突破千億美元。(路透)
股市大漲，推升法國精品巨擘路易威登集團執行長阿諾特的身價9日突破千億美元。(路透)

新冠病毒疫苗報佳音推動股市大漲，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）的身價在周一（9日）突破1,000億美元，加入貝佐斯（Jeff Bezos）、蓋茲（Bill Gates）、查克柏格（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）組成的超級富豪行列。

根據彭博億萬富翁指數，這是千億美元萬富豪俱樂部首見有5名成員。這群人擁有的財富一日之間集體暴增680億美元。

儘管今年充斥混亂和危機，但對全球最富人士而言，卻是輝煌的一年。彭博億萬富翁指數追蹤的500人，財富自1月來增加1.2兆美元，增幅為21%，主要受惠於股市大漲、市場流動性充足，以及善用低迷估值獲利。

最富族群的財富增加快速，占據富豪榜前幾名的人士是最佳證明。兩年前，世上僅有亞馬遜創辦人貝佐斯這麼一位千億美元富豪，雖然離婚時給了前妻MacKenzie Scott數百萬股亞馬遜股票，但他現在又再度成為千億美元富豪。

政策研究所（Institute for Policy Studies）不平等與公益項目（program on inequality and the common good）主任Chuck Collins說：「這並非值得慶祝的里程碑，而是棘手反映出破碎的全球經濟體系。」

美元 貝佐斯 亞馬遜

上一則

經濟解析／白登是否會撤華為禁令？面臨國會反中情緒

延伸閱讀

持股大漲 波克夏Q3淨利增82%

持股大漲 波克夏Q3淨利增82%
財經簡訊

財經簡訊
Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元

Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元
大選後第1天 貝佐斯、查克柏格財富暴增變最大贏家

大選後第1天 貝佐斯、查克柏格財富暴增變最大贏家

熱門新聞

尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼