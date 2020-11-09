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經濟解析／白登是否會撤華為禁令？面臨國會反中情緒

編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，白登可能維持川普政府對華為等中國科技巨擘的強硬政策，但美中關係應該不會再惡化。（路透）
分析師認為，白登可能維持川普政府對華為等中國科技巨擘的強硬政策，但美中關係應該不會再惡化。（路透）

分析師認為，當白登在1月入主白宮時，很可能會維持川普政府對華為等中國科技巨擘的強硬政策，原因是屈服於美國國會兩黨議員的反中情緒。

儘管白登可能會採取更審慎的做法來因應中國的科技威脅，但分析師認為，白登不太可能撤銷川普的措施，甚至會策動其他國嘗試迫使中國遵守國際規則。

彼得森國際經濟研究所研究員喬澤姆帕（Martin Chorzempa）表示：「國會將阻撓任何撤回已經採取的行動。」

川普已打壓從電信設備巨擘華為、到短影音平台TikTok母公司字節跳動在內的多家中企，導致美中關係趨冷，也引發全球市場動盪。

白登曾經樂見中國崛起，不過此後語氣轉硬，曾稱中國國家主席習近平是「惡棍」（ thug），並矢言在氣候與人權議題上，採取比川普更強硬的態度。

但白登一直避免插手川普的科技戰，儘管他曾對TikTok蒐集美國民眾的資料表達疑慮。

此外，白登也未提及他對華為的政策立場，但曾表示不支持允許中國企業參與美國重要的基礎建設，而這些建設可能包含5G網路。目前尚不清楚白登是否繼續將華為列入貿易黑名單。分析師與產業人士表示，白登的身邊顧問的嚴重歧見，可能會阻礙他在這些事務上的決定。

白登政策智囊團中的人士表示：「有巨大歧見。有個老派自認自由、進步，相信自由貿易有利於人人與繁盛，但也有像是（議員）桑德斯、華倫一派，持較為懷疑的態度。」

此外，白登團隊也面臨科技產業遊說，希望鬆綁對中國的管制，因為這類措施已傷害到他們的業務。

美國企業研究所亞洲研究主任卜大年（Dan Blumenthal）表示：「科技界支持白登勝過川普，因此將面臨巨大壓力…要鬆綁一些出口管制、對華為銷售半導體。」

不過，也有分析師認為白登會改善與中國的關係，為半導體產業帶來利多。

Piper Sandler分析師庫馬爾（Harsh Kumar）在研究報告中表示，雖然他的團隊無法篤定美中緊張情勢會緩和下來，但認為雙方關係不太可能惡化。他認為出現任何一點改善，就會對晶片業者帶來利多，「因為終端市場對晶片需求不斷成長，同時大幅改善供應鏈風險」。

庫馬爾指出，若美中關係改善，蘋果、安森美（On Semiconductor）、Microchip和Semtechge可望受惠。若美國政府重新考慮對華為銷售的禁令，科沃（Qorvo）、 Skyworks Solutions可望受惠。

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