疫苗效果逾9成 股指盤中創新高

製藥商輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示其新冠病毒(Covid-19)疫苗的有效性超過90%，航空股和旅遊股連袂大漲。路透

製藥商輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示其新冠病毒(Covid-19)疫苗 的有效性超過90%，航空股和旅遊股連袂大漲。

道瓊工業平均指數 上漲834.57點或2.95%收2萬9157.97點，創6月5日來最大單日漲幅；盤中曾觸及歷史新高，上漲近5.7%或1600點以上。史坦普500指數盤中也創下新高，收漲41.06點或1.17%收3550.5點。小型股羅素2000指數上漲3.7％。那斯達克綜合指數表現不佳，下跌181.45點或1.53%收1萬1713.78點，因交易員拋售之前大漲的科技股，轉進跌深的價值型股票。

科技股的大跌拖累道指和史指漲幅，由歷史新高大幅拉回。

疫苗的消息被華爾街視為代表製藥業可能很快就會推行可行的方法來控制疫情。新冠病毒今年以來已讓美國經濟脫軌，已經造成23萬多人死亡。

輝瑞和德國BioNTech公司90%的有效率比預期來得更好。美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)曾說，有效率在50%至60%間就可被接受。

Bleakley Advisory Group投資 長布克瓦(Peter Boockvar)在電郵中寫道：「輝瑞90%的有效性讓人驚訝。」「這將成為我們與新冠病毒戰鬥結束的起點。」「一如我過去所說，我們需要將注意力移至那些受疫情衝擊最大的股市類股，而不是今年表現出色的其他路類股，因為病毒不會永遠存在。」

輝瑞宣布疫苗消息後，在春季受創最深的的旅遊、餐飲和酒店股價反彈最為強勁。

GLOBALT資深投資組合經理人馬丁(Tom Martin)說，疫苗的有效率高達90%「的確引發不少想像」。「現在可以開始想像，在將來的某個時刻生活會恢復正常。人們重回戶久，不必戴口罩，經濟將重新開放。」

馬丁補充說：「這就是為什麼那些大跌的股票大幅回升的原因。」

郵輪營運商嘉年華(Carnival Corp.)飆升39.29%，西南航空(Southwest Airlines)上漲9.7%。迪士尼(Walt Disney Company)上漲11.87%，因為投資人看好疫苗可能允許更多度假者進入其遊樂園區。

銀行股也上漲。摩根大通(JPMorgan Chase)、美國商銀(Bank of America)和花旗集團(Citigroup)均上漲逾11%。富國銀行上漲10.54%。

相對之下，受惠居家避疫命令的個股大跌。Zoom Video下跌17.37%，亞馬遜下跌5.06%。Netflix下跌8.59%。Teladoc Health下跌了13.66%。

QMA分析師基恩(Ed Keon)表示：「從投資角度來看，疫苗新聞最重要影響是，可能會出現向價值型和小型股的轉移，今天就已發生，但事實上它還需要再打底一下。」”

雖然川普拒絕宣布敗選，華爾街仍希望白登的勝選能夠減少一些選舉之爭。許多交易員之前押注11月繼續波動，但如今平倉這些部位，也助長了反彈。

即使華爾街一直密切關注的參議院控制權仍未明確，但預計民主黨仍將保持眾議院多數席位。喬治亞州的2席參議員席次都將在1月初舉行補選。