輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

Zoom、亞馬遜 等居家避疫概念股的股價 9日盤中大跌，因為製藥大廠輝瑞（Pfizer）稍早之前發布新冠疫苗 研發的重大利多，降低了受益於宅經濟熱潮企業對投資人的吸引力。

視訊會議軟體平台Zoom股價9日在紐約盤中重挫11.7％，電商巨頭亞馬遜跌2%，影音串流平台巨擘Netflix也跌4.7％。遠程醫療照護公司Teladoc Health下挫8％、電商業者Shopify股價也掉6.9％。

此前，輝瑞（Pfizer）藥廠和德國BioNTech宣布，其新冠疫苗的後期臨床試驗初步數據顯示，疫苗抵禦新冠病毒的效用超過九成，激勵道瓊工業指數期貨盤中一度狂漲1,500點，標普500指數期貨也暴漲逾3%，刷新歷史紀錄。

科學家則普遍希望，新冠疫苗的有效率至少能達到75％，公衛專家佛奇（Anthony Fauci）則曾表示，若新冠疫苗的有效率達到50%或60%，便可令人接受。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）受訪時表示：「我認為我們能看見在隧道盡頭的光明。」

由於多國遭逢新冠疫情肆虐，導致民眾待居家中防疫，投資人不斷敲進Zoom、亞馬遜和Shopify等企業的股票。

Zoom股價今年來已飆漲635％，亞馬遜和Netflix股價也分別大漲79.2％和59.1％，Teladoc股價今年來勁揚146.2％、Shopify股價漲162.8％。