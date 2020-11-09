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北美需求增 長榮船隊明年底前再添15艘1.2萬TEU貨櫃輪

北美需求增 長榮明年底前再添15艘1.2萬TEU搶市
長榮表示，美國進口貨量自今年第3季開始急遽攀升，導致市場運能吃緊，長榮今年以來已陸續投入5艘新造的12000 TEU級F型貨櫃輪。（中央社／長榮提供）
長榮表示，美國進口貨量自今年第3季開始急遽攀升，導致市場運能吃緊，長榮今年以來已陸續投入5艘新造的12000 TEU級F型貨櫃輪。（中央社／長榮提供）

中央社台北9日電

長榮表示，美國貨運需求大增，長榮今年以來已有5艘新造12000 TEU級F型貨櫃輪加入營運行列，至明年底前將陸續有15艘12000 TEU級新船交付，並將投入亞洲至北美市場服務。

長榮今天發布新聞稿表示，12000 TEU級F型船「長裕輪」於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交付，隨後便投入亞洲至美國東岸航線服務。

長裕輪日前已在中國寧波及廈門貨物裝載，隨後將前往香港與鹽田，預計在13日滿載啟航，將把貨品運送至美東薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口，貨品包含防疫、生活所需物資及將在購物旺季販售的零售商品。

長榮表示，美國進口貨量自今年第3季開始急遽攀升，導致市場運能吃緊，相較於許多航運業者於現貨市場搶租二手船支應艙位需求，長榮在船隊規劃上超前部署，今年以來已經陸續投入5艘新造的12000 TEU級F型貨櫃輪，為貨主提供更充足的艙位。

長榮在2018年向韓國三星重工訂造8艘12000 TEU級F型貨櫃輪，也與日本正榮汽船簽訂12艘同型新船租約，共計20艘。長榮指出，除了目前投入營運的5艘，今年12月還有1艘新船即將交付，另有14艘預計在2021年底前交船，將投入亞洲至北美市場服務。

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