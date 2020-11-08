我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

習近平遲未祝賀 但學者認美中關係可望局部緩解

白登任內股市行情有2大因素撐腰 仍須處理疫情難題

編譯／洪啟原
依據歷史經驗，美股在總統大選後往往會維持大漲行情，至少會持續一段時間。(美聯社)
依據歷史經驗，美股在總統大選後往往會維持大漲行情，至少會持續一段時間。(美聯社)

美國總統大選結果塵埃落定，依據歷史經驗，美股在大選後往往會維持上漲行情，至少會持續一段時間。

在股市動能方面，正面數據對美國總統當選人白登是好消息。自2000年以來，每當標普500指數在接近大選日之際上揚，意味11月和12月也會一路上漲。在近幾屆總統的頭幾年任期中，股市表現也很不錯。Leuthold集團的數據顯示，自1986年以來，股市在總統任期的頭幾年平均上漲18.6%。

若投資人期待股市在白登任期內上漲，聯準會（Fed）將是堅強的撐腰因素。聯準會在防止股市崩盤中持續發揮影響力，也重申並未計劃關閉全年持續流動的資金水龍頭。新的美國政府仍可能推出聯邦經濟刺激方案，雖然民主黨與共和黨議員6日重申對立的立場。

不過，分析師也提出壞消息。不利白登任期內股市表現的利空消息，就是過去十個月來如影隨形的難題，包括新冠肺炎疫情、疫情造成的困境和企業估值過高。

FBB資本合夥人公司研究主任貝利說：「對白登來說，這將愈來愈艱難。他面臨基本面不佳和股票估值高昂的局面。這是醞釀短期災難的構成要素。股市將如履薄冰，等待白登在某個時刻拋出稅務政策炸彈。」

白登 美國總統大選 疫情

上一則

大仁說財經 | 股市撇選舉獨行，但憂疫情將拖累復甦

延伸閱讀

美大選結果對兩岸有何影響？張志軍：拭目以待

美大選結果對兩岸有何影響？張志軍：拭目以待
川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選

川普控大選舞弊 葛理漢籲奮戰下去別認敗選
小布希賀白登勝選 稱川普有權要求重新計票

小布希賀白登勝選 稱川普有權要求重新計票
白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

熱門新聞

尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
分析師認為，白登若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。（路透）

如果他勝選… 科技供應鏈衝擊較小？

2020-11-02 19:05
美國股市早盤大漲，選舉不確定性消散助漲股市。美聯社

道瓊早盤漲逾400點 美大選不確定性消散 投資人歡喜

2020-11-05 09:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？