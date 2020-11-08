白登任內股市行情有2大因素撐腰 仍須處理疫情難題

依據歷史經驗，美股在總統大選後往往會維持大漲行情，至少會持續一段時間。(美聯社)

美國總統大選 結果塵埃落定，依據歷史經驗，美股在大選後往往會維持上漲行情，至少會持續一段時間。

在股市動能方面，正面數據對美國總統當選人白登 是好消息。自2000年以來，每當標普500指數在接近大選日之際上揚，意味11月和12月也會一路上漲。在近幾屆總統的頭幾年任期中，股市表現也很不錯。Leuthold集團的數據顯示，自1986年以來，股市在總統任期的頭幾年平均上漲18.6%。

若投資人期待股市在白登任期內上漲，聯準會（Fed）將是堅強的撐腰因素。聯準會在防止股市崩盤中持續發揮影響力，也重申並未計劃關閉全年持續流動的資金水龍頭。新的美國政府仍可能推出聯邦經濟刺激方案，雖然民主黨與共和黨議員6日重申對立的立場。

不過，分析師也提出壞消息。不利白登任期內股市表現的利空消息，就是過去十個月來如影隨形的難題，包括新冠肺炎疫情 、疫情造成的困境和企業估值過高。

FBB資本合夥人公司研究主任貝利說：「對白登來說，這將愈來愈艱難。他面臨基本面不佳和股票估值高昂的局面。這是醞釀短期災難的構成要素。股市將如履薄冰，等待白登在某個時刻拋出稅務政策炸彈。」