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共和黨選後尋求法律戰 傳籌資6000萬美元打官司

等待選舉結果 股指本周創4月來最大漲幅

醫保類股漲勢 才剛開始

記者張大仁／綜合報導

醫保類股正在恢復強勢。Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，它們已擺脫以往的擔憂，「過去讓人擔憂的整體醫保參數的普遍不確定性拖累了表現。」「但現在可能鬆一口氣，並再次看到該類股強勁的反彈，因為藍潮並未出現。」

雖然數個搖擺州的選票仍在計算，但股指連日飆升，因為華爾街似乎看好民主黨候選人白登(Joe Biden)入主白宮，而共和黨人則保有參議院的多數席次。

塔特羅說：「整個類股和整個股市都非常關注藍潮，如果民主黨人推行『全民醫保』，這將會對整個產業產生什麼影響。」

追蹤醫療保健股的XLV ETF 5日走升，前一天更創下歷史新高。塔特羅雖表示不會立即追漲，但看好其中部分個股。

他指出，「最看好的2支製藥產業公司分別是輝瑞和默克。首先，它們都是業內資產負債表比大多數企業都來得更好。」「但它們的槓桿化仍然非常高，因此我們必須觀察何時以及是否利率會上升，不過我不認為這種情況會很快出現。輝瑞的本益比約為12倍，默克約為13倍。物超所值。」

MKM Partners首席市場技術員歐哈拉(JC O’Hara)同意塔特羅對醫保類股的看法，但他有自己的股票選擇，「整個類股出現的一些重點突破來自經辦醫保業務的個股，像是聯合健康(United Health)、信諾(Cigna)、安森(Anthem)都在大漲。」

他更深入研究安森的技術面走勢，「上行阻力在310元，支撐點在230元，而且只要能夠突破阻力位，代表還有進一步的上行空間。這是依據過去歷史走勢來判定，強勁的反彈通常在一番盤整之後出現。」「以目前水平來看至少還有20%的上漲空間，因此看好安森目標價可達400元。」

安森收跌2.5%。

醫保 民主黨 華爾街

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