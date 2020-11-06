財報佳+目標價升 Roku股價漲逾12%

由於第3季財報亮眼，投資人高度捧場，Roku股價大漲12.57%。

該公司上季每股獲利9分，營收 4.52億元。高於接受Refinitiv調查分析師 之前預計的每股虧損40分和營收3.66億元。

該公司表示，到2020年第3季累計增加290萬個活躍帳戶，達到4600萬個用戶。

Benchmark分析師在最新報告中表示：「Roku超越之前已經調高的預期，總營收同比增加73%，EBITDA達到5600萬元，主要受惠於串流廣告，尤其是聯網電視的廣告正在加速復甦。」

該公司將其目標價從185元調升至300元。分析師表示，他們預計該股「將在未來幾個月內進一步上漲」。

Roku未提出正式的第4季財測，但表示預計下季營收將同比增加40%左右。串流媒體提供商受惠於居家避疫令，讓人們只能在家中享受娛樂。隨著人們減少訂閱付費有線電視，不再收視傳統電視節目，它也從中受益。

Susquehanna分析師在最新報告中寫道：「我們對ROKU保持樂觀，因為該公司是少數能實現長期線性的電視轉移至數位互動和廣告預算轉換的企業，這種轉變在新冠疫情 期間尤其加速發展。」該公司還將其目標價從185元調升至275元。