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CVS營收成長 調高全年財測

記者張大仁／綜合報導
CVS致力轉型一站式服務。（路透）
CVS致力轉型一站式服務。（路透）

CVS Health第3季營成長3.5%，優於預期，並調提高2020年獲利財測，因為該公司在轉型成健康服務公司的努力上獲得回報。

CVS還任命新CEO林奇(Karen Lynch)，將於明年2月1日上任。她目前是CVS Health執行副總裁，曾任CVS在2018年收購的健保公司Aetna總裁。

該公司的長期CEO梅洛(Larry Merlo)將卸任，但仍是董事會成員。

CVS致力轉型為一站購物的醫保選擇，因為競爭對手正透過網路銷售藥品和處方籤。該公司正在重新設計其數百家店面，轉變為提供醫療服務和銷售血液檢測和睡眠呼吸暫停機產品的一站式商店。

梅洛說，到年底CVS將擁有600家Health HUB。目前它在30州擁有近450家店面。明年1月起將在這些店面中增加面對面的健康服務。

在未經調整基礎上，CVS第3財季淨利12.2億元或每股93分，低於去年同期的15.3億元和每股1.17元。經調整後每股獲利1.66元，高於預期的1.33元。營收從去年648.1億元增加3.5%至670.6億元，高於預期的666.6億元。

與上年同期相比，當季30日處方藥增加4.6%。店面營收比去年同期成長2.7%。

CVS將其全年每股獲利預期從5.16元至5.29元提高至5.60元至5.70元，並將其全年調整後每股獲利預期從7.14元至7.27元增至7.35元至7.45元。

該公司表示，全年現金流將在127.5億元至132.5億元間，高於之前預期的110億元至115億元。

該公司警告，新冠疫情仍然存在一些不確定性。CVS擴大病毒的檢測範圍，提供流感疫苗，並為疫情期間推出疫苗做好準備。它的藥房有4000多個得來速測試點，並進行超過600萬次測試。該公司計畫在年底前將快篩試點增至近1000個站點。

流感疫苗 營收 檢測

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