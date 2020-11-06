CVS營收成長 調高全年財測

CVS致力轉型一站式服務。（路透）

CVS Health第3季營成長3.5%，優於預期，並調提高2020年獲利財測，因為該公司在轉型成健康服務公司的努力上獲得回報。

CVS還任命新CEO林奇(Karen Lynch)，將於明年2月1日上任。她目前是CVS Health執行副總裁，曾任CVS在2018年收購的健保公司Aetna總裁。

該公司的長期CEO梅洛(Larry Merlo)將卸任，但仍是董事會成員。

CVS致力轉型為一站購物的醫保選擇，因為競爭對手正透過網路銷售藥品和處方籤。該公司正在重新設計其數百家店面，轉變為提供醫療服務和銷售血液檢測 和睡眠呼吸暫停機產品的一站式商店。

梅洛說，到年底CVS將擁有600家Health HUB。目前它在30州擁有近450家店面。明年1月起將在這些店面中增加面對面的健康服務。

在未經調整基礎上，CVS第3財季淨利12.2億元或每股93分，低於去年同期的15.3億元和每股1.17元。經調整後每股獲利1.66元，高於預期的1.33元。營收 從去年648.1億元增加3.5%至670.6億元，高於預期的666.6億元。

與上年同期相比，當季30日處方藥增加4.6%。店面營收比去年同期成長2.7%。

CVS將其全年每股獲利預期從5.16元至5.29元提高至5.60元至5.70元，並將其全年調整後每股獲利預期從7.14元至7.27元增至7.35元至7.45元。

該公司表示，全年現金流將在127.5億元至132.5億元間，高於之前預期的110億元至115億元。

該公司警告，新冠疫情仍然存在一些不確定性。CVS擴大病毒的檢測範圍，提供流感疫苗 ，並為疫情期間推出疫苗做好準備。它的藥房有4000多個得來速測試點，並進行超過600萬次測試。該公司計畫在年底前將快篩試點增至近1000個站點。