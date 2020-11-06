等待選舉結果 股指本周創4月來最大漲幅

白登5日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）發表演說，副手賀錦麗亦在旁。(美聯社)

股市6日基本持平，交易員仍在等待總統和國會選舉明確的結果。美國 失業數據優於預期，也維持股指走勢。

道瓊工業平均指數下跌66.78點或0.24%收2萬8323.4點。史指普500指數下跌1.01點或0.03%收3509.44點。那斯達克綜合指數上漲4.3點或0.04%收1萬1895.23點。

能源和金融是史指表現最糟的類股，分別下跌2.1%和0.8%。聯合健康(UnitedHealth)下跌1.96%，領跌道指。

根據NBC預測，民主黨總統候選人白登以253張選舉人票領先，而川普總統則有214張。內華達州、亞利桑納州、賓州和喬治亞州等幾個主要州仍在開票。白登在喬治亞州和賓州略有領先。

儘管總統大選不確定，但主要股指創下4月來最佳單周走勢。史指和那指分別上漲7.3%和9%，是4月以來最佳單周表現；道指本周上漲6.9%。史指本周也是1932年來最佳選舉周走勢。

華爾街策略師們認為，共和黨在參議院 選舉中取得勝利降低了「藍潮」出現的可能性，降低了高稅收和更嚴格法規的可能性，造成科技股反彈。然而，NBC預測，共和黨尚未贏得控制參議院的必要席位，喬治亞州可能還要再舉行2次補選。

Fort Pitt Capital Group資產配置和股票研究主管艾伊(Dan Eye)表示：「股市對政府分裂的結果感到更加滿意，因為政治僵局將會延續，並且稅收政策不會有大幅變化。」

不過，分裂的政府可能會使立法者更難推行新的財政紓困 方案。 《華盛頓郵報》引述消息人士的話報導，預計白宮不會提出新的一籃子紓困計畫。相反地，參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)可能推動「縮水」版一籃子紓困方案，而該方案已被眾議院民主黨人拒絕。

BNY Mellon投資管理公司首席策略師萊文(Alicia Levine)表示，民主黨人驚險贏得參議院控制權的可能性，即使補選不必然導致股指下跌，股市 仍未將其視為主要風險。

萊文說：「現在股市的定價是白登當選總統而共和黨主掌參議院，而股市的輪動也就是基於此。」「如果參議院面臨的風險正在上升，那麼這整個走勢也將面臨一定的風險。」

她還表示，本周稍早科技股走強，部分是由於它們強勁的財報表現，以及冬季緩和新冠病毒傳播而實施新經濟限制所呈現的韌性。

共和黨在數州提出計票有關的法律挑戰，川普競選總部表示將要求威斯康辛州重新計票。

勞工部表示，10月失業率從7.9%降至6.9%，優次接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預計的7.7%。上月美國經濟增加63.8萬個工作崗位，超過估計的53萬個。

Global Markets at Citizens負責人貝迪基安(Tony Bedikian)表示：「最新就業報告顯示，美國經濟正自因春季與疫情有關的封鎖而迅速反彈，失業率已降至7%以下。」

他指出，「即使有強烈的訊號顯示許多美國人正在恢復工作，但是，新冠病例數量正在上升，這可能意味著對日常生活恢復新限制，這可能會進一步加速向數位經濟的轉型，並增加呼籲政府採取更多紓困措施。」