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美國失業率降至6.9% 秋冬疫情復燃威脅復甦

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美國失業率降至6.9% 秋冬疫情復燃威脅復甦

中央社紐約6日專電
美國10月新增逾63萬就業人口，失業率降至6.9%，優於市場預期。圖為德州一家餐館掛出招聘的牌子。美聯社
美國10月新增逾63萬就業人口，失業率降至6.9%，優於市場預期。圖為德州一家餐館掛出招聘的牌子。美聯社

美國10月新增逾63萬就業人口，失業率降至6.9%，優於市場預期。但秋冬疫情拉警報，服務業恐受嚴格防疫措施衝擊，威脅夏季開始流失動能的就業復甦。

美國勞工部今天公布，10月非農業就業人口增加63.8萬人，略遜於9月增加的67.2萬人；失業率降低1個百分點至6.9%，優於市場預期的7.7%，也遠低於4月經濟因防疫大規模停擺時破紀錄的14.7%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）席捲全美前，美國2月失業率為追平半世紀低點的3.5%。3、4月流失2220萬就業人口後，勞動市場從谷底反彈，連6個月擴張，期間約1210萬人找回飯碗，復甦進度過半但漸失動能。

10月勞動市場復甦並不均衡。根據勞工部數據，民間就業人口增加90.6萬人，餐旅、商業服務、零售、營建業就業顯著成長；公部門就業人口減少26.8萬人，主要反映人口普查臨時雇員減少。

全美入秋後疫情再度惡化，單日通報確診人數本周首度突破10萬大關，疫情嚴重的州與市政府可能再度要求民眾盡量待在家、強迫部分商家停業，服務業將首當其衝。

美國各地經濟重啟後，許多餐廳配合防疫規定將桌椅擺到戶外，天氣轉涼後生意可能受影響，加上聯邦政府協助小型企業度過難關的資金見底，入不敷出的業者可能選擇歇業或瘦身，掀起另一波裁員風暴。

美國本周舉行總統大選，無論現任總統川普或挑戰者白登（Joe Biden）勝選，都面臨疫情未解之際如何讓經濟持續復甦的考驗。

由於多個關鍵搖擺州票數接近，總統大選結果難產。白登雖暫居領先，但川普陣營已在多地興訟企圖阻撓計票，選戰何時落幕充滿變數，在國會卡關多時的最新經濟振興方案恐因而持續延宕。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天結束11月例會，官員決議基準利率保持在趨近於零，也未更動春季展開的大規模資產收購計畫。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）說，疫情對經濟形成「重大風險」，如有更多財政政策支持，將有助經濟與勞動市場加速復甦。

就業 美國 疫情

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